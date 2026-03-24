Bruselas advierte a Europa: urge a los Estados miembros a llenar sus reservas de gas cuanto antes frente a la crisis energética

Las claves nuevo Generado con IA Bruselas urge a los países de la UE a llenar sus reservas de gas de manera coordinada para afrontar el próximo invierno. La Comisión Europea advierte sobre la fuerte volatilidad de los precios del gas debido a la tensión en Oriente Medio, aunque el suministro no está en riesgo inmediato. El precio del gas en el mercado europeo ha subido a 55 euros/MWh, casi el doble respecto a antes de la crisis en Irán. Las reservas de gas de la UE están al 28%, un nivel habitual tras el invierno, pero se insiste en adelantar el llenado para evitar tensiones de última hora.

Bruselas ha urgido a los Estados miembros de la Unión Europea a empezar ya a llenar sus reservas de gas de forma coordinada para el próximo invierno.

De esta manera, la Comisión Europea sugirió aprovechar que la seguridad del suministro no está en riesgo actualmente, pero sí está marcada por una fuerte volatilidad de precios tras la escalada de tensión en Oriente Medio.

Lo cierto es que el mercado de futuros TTF de Ámsterdam, que se utiliza de referencia para toda Europa, marca que el gas se encuentra a 55 euros el megavatio-hora, frente a los 31 euros que marcaba antes de la guerra de Irán.

La preocupación de los precios

La Comisión recalcó que no hay un temor por la seguridad inmediata de la Unión Europea, pero sí teme por la volatilidad de los mercados derivada de la crisis del golfo Pérsico. Y recalcó que los preparativos oportunos y coordinados son clave para evitar tensiones de última hora.

Las reservas de gas de la Unión Europea están al 28%, un nivel normal para finales de invierno. Sin embargo, viendo la escalada de precios, se recordó en 2022 cuando el TTF marcó casi 300 euros/megavatio-hora por la competencia entre países miembros por asegurarse gas para el invierno.

Por ahora, el suministro está asegurado gracias a la limitada dependencia de importaciones desde la región en conflicto gracias a que los cargamentos de gas natural licuado (GNL) que cruzaron el estrecho de Ormuz lo hicieron antes del conflicto.

Además, recordó la portavoz de Energía de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, que los principales proveedores de la Unión Europea son Noruega y Estados Unidos, con motivo de la diversificación por la crisis energética del año 2022 con motivo de la guerra de Ucrania.

A pesar de asegurar que la región está mejor preparada en esta ocasión para hacer frente a esta situación que cuando la invasión de Rusia a Ucrania, principalmente porque la mayoría de hidrocarburos que importa no transitan por Oriente Medio, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, insiste en la necesidad de actuar ya y hacerlo de manera coordinada.

Así, Jørgensen, defiende empezar las inyecciones en almacenamiento lo antes posible para prolongar el periodo de llenado y mitigar la presión sobre los precios.

De esta manera, recalcó la importancia de que en el contexto geopolítico actual, es preciso y crucial proteger a los ciudadanos y empresas frente a la volatilidad del mercado global.