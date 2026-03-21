Cambio en el mercado: estas son las ciudades donde una de cada tres viviendas se alquilan en menos de 24 horas

Anuncios de alquiler de viviendas en una agencia inmobiliaria de La Coruña. Quincemil

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio del alquiler en España subió un 7,8% interanual, situándose en 15 euros el metro cuadrado. En Barcelona y Gerona, el 36% de los pisos se alquilaron en menos de 24 horas durante el cuarto trimestre de 2025. Ciudades como Vitoria, Lugo, Palma, Cádiz, Guadalajara y Soria registraron que una de cada cuatro viviendas se alquiló en menos de un día. En localidades como Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel, el fenómeno de alquileres exprés fue prácticamente inexistente.

Son muchas las personas que quieren vivir de alquiler en España. Sin embargo, encontrar un piso o casa no se está convirtiendo en tarea fácil para muchos de ellos. Entre otras razones, por el precio.

Según los últimos datos de Idealista, y durante el mes de febrero, el mismo se incrementó un 7,8% interanual. De esta manera, y por término medio, se sitúa en España en 15 euros el metro cuadrado. Es decir, que por un piso de 80 metros habría que desembolsar 1.200 euros mensuales.

Además, y dada la inseguridad jurídica, los propietarios hacen exhaustivos procesos de selección para determinar quiénes van a entrar a su casa. Una competencia que se traduce en que haya más de un centenar de interesados por el mismo piso.

Alquileres exprés

El hecho de que haya tantas personas deseosas de lograr vivir de alquiler retrasa su incorporación a este mercado. Sin embargo, y como dice el refrán, hay excepciones que confirman la regla.

Un ejemplo: durante el cuarto trimestre de 2025, y de media en España, el 15% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista no llevaba ni 24 horas en el mercado.

Porcentaje que supera el doble en determinadas ciudades. Y es que en Barcelona y en Gerona, dos de cada tres pisos se alquilaron en menos de 24 horas. En concreto, un 36% del total de la oferta.

A continuación, nos encontramos con alquileres exprés elevados en Vitoria (30%), Lugo (26%), Palma (25%), Cádiz (25%), Guadalajara (25%) y Soria (25%). Y, por encima del 20% (es decir, una de cada cinco, están La Coruña (23%), Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%).

¿Más casos? En Sevilla ese porcentaje es del 16%, en Valencia y Madrid del 11%, y en Málaga y en Alicante del 8% y del 7%, respectivamente.

Sin embargo, hay otras localidades en España donde este fenómeno brilló por su ausencia durante el cuarto trimestre de 2025. Son los casos de Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel.

Mientras que en otras como Orense, Ciudad Real y Cáceres se puede decir que su incidencia fue meramente residual, ya que se quedó en un exiguo 4%.