España le pide ayuda a la UE: 440 millones de euros para la producción de hidrógeno renovable en el país en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha aprobado un plan de ayudas de 440 millones de euros para impulsar la producción de hidrógeno renovable en España en 2026. El objetivo es instalar hasta 382 megavatios de capacidad de electrólisis y generar 243.800 toneladas de hidrógeno renovable, evitando la emisión de 1,79 millones de toneladas de CO₂. Las subvenciones se otorgarán por cada kilogramo de hidrógeno renovable producido y buscan garantizar la viabilidad de los proyectos durante diez años. La iniciativa refuerza la apuesta de España por convertirse en un referente europeo en hidrógeno verde y avanzar hacia la descarbonización y la independencia energética.

La Comisión Europea ha dado luz verde a un ambicioso plan de apoyo a la transición energética en España.

Bruselas ha autorizado un esquema de ayudas públicas de 440 millones de euros destinado a impulsar la producción de hidrógeno renovable.

El hidrógeno renovable se trata de una tecnología clave para descarbonizar la industria y reducir las emisiones contaminantes en los próximos años.

El programa, que se ejecutará a lo largo de 2026, se canalizará a través del mecanismo "Auctions-as-a-Service" del Banco Europeo del Hidrógeno, una herramienta diseñada para acelerar el despliegue de este vector energético en toda la Unión Europea.

La iniciativa está alineada con el llamado Clean Industrial Deal, la estrategia comunitaria para reforzar la competitividad industrial mientras se avanza hacia una economía climáticamente neutra.

El objetivo del plan es claro: facilitar la instalación de hasta 382 megavatios de capacidad de electrólisis en España.

Esta tecnología permite producir hidrógeno a partir de la electricidad (preferiblemente de origen renovable, como la solar o la eólica) mediante la separación de las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno.

Según las estimaciones oficiales, el esquema permitirá generar hasta 243.800 toneladas de hidrógeno renovable a lo largo de la vida útil de los proyectos.

El impacto ambiental también será significativo, ya que podría evitar la emisión de hasta 1,79 millones de toneladas de CO₂, contribuyendo de forma directa a los objetivos climáticos tanto nacionales como europeos.

Además, esta medida se enmarca dentro de la hoja de ruta energética de España, que aspira a alcanzar los 12 gigavatios de capacidad de electrólisis instalada en 2030.

Este objetivo forma parte del compromiso del país con la directiva europea de energías renovables y con el impulso de los combustibles renovables de origen no biológico, especialmente en sectores difíciles de electrificar como la industria pesada o el transporte.

En cuanto al funcionamiento del programa, las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas por cada kilogramo de hidrógeno renovable producido.

El Gobierno español dispondrá de un plazo de 12 meses para adjudicar los fondos, mientras que las empresas beneficiarias podrán recibir estos incentivos durante un periodo máximo de diez años, lo que busca garantizar la viabilidad económica de los proyectos a largo plazo.

La Comisión Europea ha evaluado la medida bajo las normas de ayudas de Estado de la Unión y ha concluido que es necesaria, proporcionada y que genera un efecto incentivador sin distorsionar de forma significativa la competencia en el mercado comunitario.

Asimismo, considera que los beneficios medioambientales superan ampliamente cualquier posible impacto negativo.

Con este respaldo, España refuerza su apuesta por convertirse en uno de los grandes polos de producción de hidrógeno verde en Europa, en un momento en el que la independencia energética y la descarbonización se han convertido en prioridades estratégicas para el conjunto de la Unión.