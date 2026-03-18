Vanessa, autónoma, denuncia la presión fiscal durante su baja maternal: pagó 12.000 euros con el negocio cerrado

Las claves nuevo Generado con IA Vanessa, trabajadora autónoma, denuncia haber pagado entre 10.000 y 12.000 euros en impuestos durante su baja por maternidad, pese a tener el negocio cerrado. Afirma que, aunque tenía 7.000 euros a su favor por IVA, Hacienda le obliga a pagar más de 4.000 euros antes de compensar el saldo. Durante la baja maternal, recibe solo 760 euros al mes, de los cuales más de 300 se destinan a la cuota de autónomos, quedándole unos 400 euros para vivir. El caso de Vanessa refleja la presión fiscal sobre los autónomos en España, que deben afrontar pagos fijos y regularizaciones incluso sin ingresos.

Vanessa, trabajadora autónoma y empresaria, ha alzado la voz en redes sociales para denunciar la presión fiscal que asegura haber sufrido durante su baja por maternidad.

Su testimonio, directo y sin filtros, ha generado un intenso debate sobre la situación de los autónomos en España, especialmente en momentos de vulnerabilidad como una baja laboral.

"Os voy a contar la mierda que es ser autónomo en España, hablando de mi caso", comienza explicando. Vanessa (@vanessageminis) relata que, pese a tener su negocio cerrado por fin de temporada y no estar facturando, ha tenido que hacer frente a importantes pagos.

"Este mes he tenido que pagar entre 10.000 y 12.000 euros teniendo el negocio cerrado y estando de baja. Es muy fuerte", afirma. Según detalla, una parte corresponde al IVA.

"Me dicen que tengo que pagar más de 4.000 euros. Y tengo otros 7.000 a mi favor, pero no me los compensan: primero tengo que pagar y ya me lo devolverán cuando sea", explica.

A ello se suman otros conceptos como las retenciones de trabajadores, que en su caso ascienden a unos 2.000 euros adicionales.

La situación se agrava, según denuncia, por los ingresos que percibe durante su baja.

"Yo cobro 760 euros, de los cuales más de 300 son para pagar autónomos", indicaba. "Me quedan unos 400 euros para vivir". Un escenario que, asegura, desincentiva acogerse a este derecho: "Si yo tuviera el negocio cerrado, preferiría no estar de baja".

El caso de Vanessa refleja algunas de las particularidades del sistema fiscal de los autónomos en España.

Aunque en los últimos años se ha reformado la cuota para adaptarla a los ingresos reales, muchos trabajadores por cuenta propia siguen afrontando pagos fijos o ajustes posteriores.

De hecho, cuando los ingresos superan ciertos umbrales, se aplican regularizaciones que pueden incrementar la cuota anual. "Si superas ciertos ingresos, te suben la cuota y me han hecho pagar otros 2.000 euros más", denuncia.

Además, los autónomos deben presentar declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, independientemente de que en un período concreto no estén generando ingresos, lo que puede provocar tensiones de tesorería.

En el caso de las bajas por maternidad, aunque existe una prestación, esta no siempre compensa la totalidad de los gastos fijos del negocio.

Vanessa insiste en que no se opone al pago de impuestos, pero reclama cambios. "No me niego a pagar, pero esto es una vergüenza. Así se te quitan las ganas de trabajar", afirma.

En su opinión, una menor carga fiscal favorecería el cumplimiento: "Si bajaran los impuestos, todo el mundo declararía todo".

Su testimonio pone sobre la mesa un debate recurrente en España: el equilibrio entre la recaudación fiscal y la sostenibilidad de los trabajadores autónomos.

Un colectivo clave en la economía pero que, como refleja este caso, sigue denunciando importantes dificultades en su día a día.