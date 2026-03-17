La Seguridad Social advierte: perderás la pensión de incapacidad si aceptas un trabajo incompatible

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social advierte que se puede perder la pensión de incapacidad si se acepta un trabajo incompatible con las limitaciones médicas. Desempeñar actividades laborales que contradicen el motivo de la incapacidad, realizar trabajos encubiertos o no declarados pueden causar la suspensión de la pensión. No acudir a citas médicas del INSS, no aportar documentación o no seguir los tratamientos pautados también puede provocar la retirada de la prestación. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en reclamaciones judiciales y exigencia de devolución de las cantidades cobradas indebidamente.

La pensión de incapacidad permanente es un derecho de todos los trabajadores en España. Esta es una prestación que se otorga a los trabajadores españoles cuando, por una enfermedad, presentan reducciones anatómicas o funcionales que les impiden realizar su actividad.

De esta manera, a estos empleados se les otorga una pensión o indemnización para hacer frente a la pérdida de ingresos. No obstante, para mantenerla hay que cumplir ciertas condiciones.

Así, si se deja de cumplir alguna de las condiciones establecidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se suspenderá este ingreso. Lo cierto es que, muchas de estas medidas se suelen incumplir por desconocimiento.

¿Cuáles son las condiciones?

Algunas personas que se encuentran en situación de incapacidad, ya sea temporal o permanente, deciden aceptar otros trabajos para tener unos ingresos extra.

No obstante, dependiendo del trabajo es posible quedarse sin pensión de incapacidad. Si el beneficiario empieza a desempeñar actividades que contradicen las limitaciones médicas reconocidas se le retirará la pensión.

Un ejemplo de esto es que se haya otorgado la incapacidad temporal a un trabajador por actividades físicas y que acepte un trabajo como albañil.

En el caso de la incapacidad permanente absoluta se penalizará que se desarrollen actividades laborales sin autorización.

Es importante acotar que la incapacidad permanente absoluta es el grado en el que se considera que el trabajador está inhabilitado por completo para toda profesión u oficio.

Por otro lado, también se considera como causa para perder la pensión de incapacidad realizar trabajos encubiertos o no declarados.

Si el beneficiario de la pensión consigue otro empleo, el INSS podría considerar que su estado ha mejorado y puede volver a trabajar o que la incapacidad reconocida realmente era inexistente.

Lo cierto es que además de la suspensión de la pensión, el incumplimiento de esta condición puede llevar a una revisión de grado o una reclamación de las cantidades cobradas.

Otra de las situaciones que puede llegar a perjudicar al beneficiario es no acudir a una cita médica del INSS o no mantener el seguimiento médico.

Si el trabajador no acude a la cita médica sin causa justificada, no aporta documentación médica y no colabora con la evaluación, la Seguridad Social puede optar por suspender la pensión.

Asimismo, si no se siguen los tratamientos pautados o no se tienen los informes actualizados, el INSS interpreta que hay una posible mejoría acreditada o ausencia de prueba de la existencia de la patología; no obstante, la consecuencia directa no es una suspensión de la pensión.

De esta manera, se aconseja a los trabajadores que cumplan con las obligaciones del INSS respecto a las incapacidades, principalmente porque además de suspender la pensión en algunos casos es posible acabar en los tribunales, por ello también se aconseja contar con un abogado.