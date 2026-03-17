Confirmado por Mercadona: contratará a 5.000 personas con un sueldo de 1.685 euros brutos para este verano

Una empleada de Mercadona contratada durante el último verano.

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona contratará a 5.000 personas para la campaña de verano con un salario de 1.685 euros brutos mensuales. Las nuevas contrataciones cubrirán puestos en tiendas, bloques logísticos, Mercadona Online, IT y oficinas. No se requiere experiencia previa, ya que la empresa ofrece formación específica desde el primer día. El proceso de solicitud se realiza a través del portal de empleo de Mercadona y permite enviar currículum, rellenar un cuestionario o añadir el perfil de LinkedIn.

Un año más, las cadenas de supermercados buscan reforzar sus plantillas de cara a la campaña de verano. Y Mercadona no es una excepción. En su caso, no sólo para dar descanso a sus trabajadores. También para reforzar aquellas tiendas en las que ampliará horario.

De hecho, la firma presidida por Juan Roig ya ha iniciado el proceso de selección para reforzar a su plantilla conformada en la actualidad por unas 110.000 personas.

Un proceso en el que se contratará a alrededor de 5.000 personas con un salario de 1.685 euros brutos al mes para una jornada de 40 horas semanales.

Portal de empleo

La pregunta que se hacen los candidatos es cómo acceder a uno de estos puestos de trabajo ofertados por Mercadona. Y el camino es de lo más sencillo.

Basta con acceder a su portal de empleo. En el mismo, la persona interesada deberá crear su propio perfil. Llegados a este punto, deberá optar por una de las dos opciones que se le plantean.

Por un lado, puede enviar en pdf su propio currículum; por otro lado, puede rellenar un cuestionario que se le plantea (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, lugar de residencia...).

También hay una tercera opción. ¿Cuál es? Pues añadir el perfil de LinkedIn en el caso de estar registrado en esta red social.

Los puestos a cubrir abarcan diferentes campos como las tiendas, los bloques logísticos, Mercadona Online, Mercadona IT y oficinas.

La compañía, asimismo, ofrece formación específica a los candidatos desde el primer día. Por lo tanto, no es necesaria experiencia previa.

Mercadona también entrega los horarios con antelación para facilitar la conciliación personal. Así, establece varias posibilidades de jornadas semanales atendiendo al tipo de contrato.