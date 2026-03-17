China cambia las normas en 2026: los españoles deberán limitar su estancia en el país a 30 días naturales

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, los españoles solo podrán permanecer en China un máximo de 30 días naturales sin visado. La exención de visado, vigente desde 2020, finalizará el 31 de diciembre de 2026. Los viajeros deberán registrar su estancia: los hoteles gestionan el trámite y, en viviendas particulares, el propio viajero debe hacerlo en la comisaría en 24 horas (zonas urbanas) o 72 horas (rurales). No respetar el límite de estancia o no registrar la presencia puede conllevar multas, prohibición de entrada e incluso retención policial.

China es un país muy atractivo para los turistas. En sus ciudades se pueden apreciar maravillas como la Gran Muralla China, el Templo del Cielo o el Bund que cada año atraen a miles y miles de curiosos.

No obstante, desde la época de la pandemia el país asiático mantiene una política de exención de visados que podría llegar a su fin.

Por otro lado, lo que muchos desconocen es que hay un trámite obligatorio que, dependiendo de la estancia, quedará en manos del viajero o del hotel donde se esté alojando.

Estancia máxima de 30 días

Esta medida aplicada desde el año 2020 permitía a todos los viajeros de varios países, entre ellos España, entrar al país sin ningún tipo de permiso siempre y cuando la estancia no superase los 30 días.

Ahora bien, esto estaba pensado para ser una medida temporal para reactivar el turismo y los intercambios comerciales, no obstante se alargó hasta el 2026.

Lo cierto es que las autoridades del país comunicaron que pondrán fin a esta exención el 31 de diciembre del 2026.

Teniendo esto en cuenta, los españoles podrán viajar a China en el 2026 sin visado y tan solo con su pasaporte, siempre y cuando su estancia no supere los 30 días naturales, para lo cual deberán presentar un billete de regreso, y el motivo del viaje no puede ser un contrato laboral en el país.

El registro minucioso

Además de lo mencionado, el país asiático exige un registro minucioso de la estancia del viajero que en caso de que este se aloje en un hotel debe ser rellenado por este establecimiento.

Por el contrario, si el alojamiento es una vivienda particular el viajero deberá llevar a cabo un registro policial en la comisaría más cercana en un plazo máximo de 24 horas en zonas urbanas y 72 horas en zonas rurales.

En algunas ciudades es posible realizar este trámite online, en vez de asistir a la comisaría. Además, en caso de cambiar de domicilio, es preciso volver a presentar dicho trámite.

Estas medidas de control migratorio deben ser cumplidas por todos los españoles que viajen al país asiático.

No demostrar que la estancia en el país no supera los 30 días podría resultar en que se le deniegue la entrada al país.

Además, no hacer el registro en la policía o exceder los días de estancia podría resultar en multas económicas, prohibición de entrada al país e incluso retención policial.