Cambia el precio del alquiler de vivienda: se frena porque la "capacidad económica de los inquilinos está al límite”

Las claves nuevo Generado con IA El precio del alquiler en España sigue en máximos históricos, con una media de 1.150 euros mensuales y 14,46 euros por metro cuadrado. El ritmo de subida del alquiler se está desacelerando debido a que la capacidad económica de los inquilinos está al límite. En febrero, el incremento interanual fue del 6,8%, alejándose de los incrementos de doble dígito de meses anteriores. Madrid es la comunidad autónoma más cara para alquilar, mientras que Navarra es la única región donde los precios han bajado.

Vaso medio lleno o medio vacío. Depende de cómo se quieran ver las cosas, el precio del alquiler de vivienda vive un momento interesante para quienes acceden a una casa o piso siendo inquilinos.

Porque, por un lado, no deja de seguir subiendo. Pero, por otro, ya no lo hace con la misma intensidad con que lo ha hecho durante los últimos tiempos.

“Después de un ciclo muy intenso de subidas, el alquiler comienza a mostrar signos de techo”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. “La principal razón es que la capacidad económica de los inquilinos está al límite, lo que reduce el margen para que los precios sigan creciendo al mismo ritmo”.

Menos de dos dígitos

Según los últimos datos del portal inmobiliario, el precio de la vivienda en alquiler en España subió un 1,3% en su variación mensual y un 6,8% en su variación interanual. De esta manera, y en febrero, se sitúa en 14,46 euros el metro cuadrado al mes.

“El precio del alquiler en España continúa en máximos históricos, alcanzando una media de 1.150 euros mensuales, el nivel más alto registrado hasta ahora”, indica Matos.

Pero matiza que, al mismo tiempo, “empieza a apreciarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Por cuarto mes consecutivo, las subidas dejan atrás los incrementos de doble dígito y comienzan a acercarse a una fase de mayor estabilidad”.

Es más, incluso se pueden ver caídas puntuales en algunas ciudades que tienen el término de tensionadas, o si no, incrementos muy moderados. “Una señal de que el mercado podría estar entrando en una etapa de ajuste tras cuatro años de fuertes encarecimientos”, remarca María Matos.

Echando la vista atrás, y comparando los precios con los de hace un año, en 16 de las 17 comunidades autónomas se incrementan.

Así, las CCAA con incrementos de mayor a menor son: Castilla-La Mancha (11,4%), Asturias (9,9%), Comunidad Valenciana (8,9%), Castilla y León (8,5%), Región de Murcia (7,9%), Extremadura (7,7%) y Cantabria (7,3%).

Les siguen Galicia (6%), Andalucía (5,6%), Canarias (5,1%), La Rioja (4,1%), País Vasco (2,3%), Aragón (1,6%), Baleares (1,0%) y Madrid (1,0%). En el otro extremo, la única región con descenso es Navarra (-8%).

Con estos datos, Madrid sigue siendo la CCAA con el precio más elevado (21,7 euros el metro cuadrado al mes). A continuación, Cataluña (19,38 euros), Baleares (18,53 euros), País Vasco (17,01 euros) y Canarias (15,18 euros).

Las CCAA con los precios del alquiler más económicos (por debajo de 10 euros el metro cuadrado al mes) son Castilla y León (9,99 euros), La Rioja (9,93 euros), Castilla-La Mancha (8,49 euros) y Extremadura (7,51 euros).