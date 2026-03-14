María Matos avisa a los compradores de plazas de garaje: “Ofrecen una rentabilidad muy superior”

Las claves nuevo Generado con IA Las plazas de garaje ofrecen una rentabilidad del 6,4% en España, superior a productos financieros tradicionales. Este tipo de inversión destaca por su bajo coste de mantenimiento y riesgo reducido, lo que la convierte en una opción atractiva para pequeños inversores. Alcorcón (Madrid) es el municipio más rentable para invertir en garajes (9,2%), seguido de Roquetas de Mar y Alcobendas. Las ciudades menos rentables para invertir en garajes son Santiago de Compostela, Jaén, Salamanca y Palencia, todas con rentabilidades en torno al 3,3%-3,5%.

Tener unos ahorrillos y sacarles el máximo rendimiento. Esta es la premisa por la que se rigen muchas personas. Y las opciones son de lo más variadas, empezando por el ‘ladrillo’ y acabando por la bolsa o los fondos de inversión.

Dentro de este mundo del ‘ladrillo’, uno de los productos que encajan a la perfección para este tipo de personas son las plazas de garaje.

“Es un producto que ofrece una rentabilidad muy superior a otros productos financieros tradicionales, funcionando como un valor refugio excelente en el actual contexto económico", afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Rentabilidad

Para dar buena muestra de lo indicado anteriormente, nada mejor que acudir a la última estadística de Fotocasa. Así, la rentabilidad de los garajes en España cerró 2025 en el 6,4%. Se trata de 0,1 punto menos que en 2024 (6,5%) y 2,9 puntos menos que hace 5 años (9,3% en 2020).

"La rentabilidad de los garajes en España muestra una tendencia hacia la estabilización", sostiene Matos. Y matiza: “Aunque estamos lejos del 9,3% de hace cinco años, este activo sigue siendo una de las opciones más atractivas para el pequeño inversor”.

¿Por qué? Por dos hechos concretos: uno, su bajo coste de mantenimiento; y, dos, un riesgo muy reducido.

¿Y cuáles son los municipios más rentables para invertir en garajes? La hipotética medalla de oro es para Alcorcón, en Madrid (9,2%). La plata sería para Roquetas de Mar, en Almería (9%), y el bronce para Alcobendas, también en Madrid (8,7%).

Les siguen Ávila capital (8,7%), Castellón de la Plana (8,5%), Murcia capital (8,5%), El Campello (8,3%), Leganés (8,1%), El Ejido (7,8%), Talavera de la Reina (7,8%), Torrevieja (7,4%) y Tarrasa (7%).

Ya por debajo del 7% están Benalmádena (6,7%), L'Hospitalet de Llobregat (6,7%), San Sebastián de los Reyes (6,6%), Lérida capital (6,6%), Sevilla capital (6,5%), Manresa (6,5%), Guadalajara capital (6,4%), Santander (6,4%), Toledo capital (6,4%) y Getafe (6,4%).

¿Y las menos rentables? Santiago de Compostela (3,3%), Jaén capital (3,4%), Salamanca capital (3,5%), Palencia capital (3,5%), Orense capital (3,5%), Granada capital (3,7%), Vitoria (3,8%) y Badajoz capital (3,9%).