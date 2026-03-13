Reino Unido cambia las normas: todos los españoles podrán ser rechazados si no presentan la nueva autorización

Las claves nuevo Generado con IA Desde el 25 de febrero, todos los españoles que viajen al Reino Unido por estancias cortas deben contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) aprobada antes de embarcar. Las aerolíneas y compañías de transporte están obligadas a comprobar que los pasajeros españoles tienen la ETA concedida antes de permitirles el acceso al avión o ferry. La ETA no permite trabajar ni estudiar en Reino Unido, solo autoriza viajes por turismo, negocios o visitas familiares, y no sustituye a un visado. La solicitud de la ETA es digital y debe hacerse a través de canales oficiales; se recomienda gestionarla al menos tres días antes del viaje para evitar retrasos.

El Gobierno de Reino Unido ha reforzado las condiciones de entrada para los ciudadanos españoles que viajen al país por estancias cortas.

Desde el pasado 25 de febrero, será obligatorio contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) aprobada antes de embarcar, ya que, al contrario que el año pasado, las autoridades británicas no permitirán viajar a quienes no la tengan de manera física.

Esta autorización ya se exigía desde el 2 de abril de 2025 a los españoles que visitaban el país sin visado ni permiso de residencia, sin embargo, el nuevo cambio introduce un control más estricto en el proceso de embarque, ya que las aerolíneas y compañías de transporte deberán comprobar que la ETA está concedida antes de permitir el acceso al avión o al ferry.

La medida afecta a los españoles que no residen en Reino Unido y que viajan por motivos de turismo, negocios o visitas familiares, entre otros casos de corta duración.

También deberán solicitarla aquellos viajeros que hagan tránsito en el país cuando durante la escala tengan que pasar por un control fronterizo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recuerda que la ETA no sustituye a un visado y que tampoco permite trabajar ni estudiar en territorio británico.

Así que, las personas que tengan previsto desplazarse al país por motivos laborales o académicos deberán tramitar el visado correspondiente antes de iniciar el viaje.

La solicitud de la autorización se realiza de forma completamente digital, y puede tramitarse a través de la aplicación oficial del Gobierno británico o mediante la página web GOV.UK.

Las autoridades recomiendan utilizar únicamente estos canales oficiales y evitar intermediarios no autorizados, ya que algunos ofrecen el trámite con costes más elevados e incluso se han detectado casos de fraude.

Aunque en la mayoría de solicitudes la respuesta se obtiene en pocos minutos, el Gobierno británico aconseja realizar el trámite con al menos tres días hábiles de antelación al viaje, ya que en determinados casos, la petición puede requerir revisiones adicionales que retrasen la resolución.

Una vez concedida, la ETA queda vinculada electrónicamente al pasaporte del solicitante y permite realizar viajes a Reino Unido durante un periodo máximo de dos años, o hasta que expire el documento con el que se solicitó.

Por otro lado, las autoridades británicas recomiendan a los ciudadanos con doble nacionalidad que viajen con un pasaporte británico válido para evitar posibles incidencias en el momento del embarque con la entrada en vigor de estas nuevas condiciones, ya que ellos siguen otros criterios.