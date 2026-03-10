Ya es oficial: la Seguridad Social suprime el Ingreso Mínimo Vital a quienes no presenten la Renta en el plazo fijado

Una medida con la que dejan claro la importancia de los plazos. Europa Press

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en una ayuda esencial para miles de familias en España.

Diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares con menos recursos, esta prestación permite cubrir necesidades básicas como la vivienda, la alimentación o la educación de los hijos.

Sin embargo, recibirla implica cumplir ciertos requisitos administrativos, y uno de los más importantes es hacer de forma correcta la declaración anual de la Renta.

Y es que aunque muchas personas con ingresos bajos no están obligadas a presentar la declaración del IRPF, los beneficiarios del IMV sí deben hacerlo, incluso si sus ingresos son mínimos o es la primera vez que realizan este trámite.

Hacienda y la Seguridad Social utilizan estos datos para verificar que los beneficiarios siguen cumpliendo los criterios económicos, y también para ajustar la cuantía de la ayuda según cambios en la situación familiar o en los ingresos del hogar.

Este año, la campaña de la declaración de la Renta de 2026, correspondiente a los ingresos de 2025, comenzará el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio.

Durante este periodo, los beneficiarios deben presentar su declaración del IRPF de forma correcta. De no hacerlo, puede derivar en la suspensión temporal del IMV, y si se mantiene el incumplimiento durante un año completo, la ayuda se extingue y habría que solicitarla de nuevo desde cero.

Es importante recordar que, aunque el IMV es una ayuda exenta de tributación, sí existe la obligación de declararla. Solo las cantidades que superen los 12.600 euros anuales deben incluirse como rendimiento del trabajo.

Esta situación se da, por ejemplo, si el IMV se percibe junto con otras ayudas autonómicas o el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

En caso de que la Seguridad Social detecte que no se ha presentado la declaración durante dos años consecutivos, el pago de la ayuda se suspende desde el mes siguiente a la detección. Además, pueden solicitar la devolución de cantidades percibidas indebidamente.

La ayuda se puede recuperar una vez que se regularice la situación y se demuestre que se siguen cumpliendo los requisitos.

Para 2026, la cuantía anual base del IMV para un beneficiario individual se ha fijado en 8.803,20 euros, y aumenta según el número de miembros de la unidad familiar.