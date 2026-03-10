El Gobierno de España le pide ayuda a Bruselas: quiere “fondos específicos” para solucionar el problema de la vivienda

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España ha solicitado a la Comisión Europea fondos específicos para abordar el problema del acceso a la vivienda. El precio de la vivienda en España aumentó un 12,7% durante 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2007. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y la limitación de la compra especulativa para garantizar el derecho a una vivienda digna. Entre las medidas adoptadas en España figuran la Ley de Vivienda, la entidad Casa47, el Bono Alquiler Joven y la regulación de los pisos turísticos.

La vivienda no deja de ser un quebradero de cabeza para muchas personas que quieren, o bien vivir de alquiler, o bien adquirir su propia morada. Sin embargo, la escalada de precios dificulta su sueño.

Así, y durante 2025, el incremento del precio de la vivienda fue del 12,7%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Crecimiento, de más de dos dígitos, que se repitió trimestre a trimestre.

De hecho, el cuarto trimestre de 2025 cerró incluso con un aumento del 12,9%. Dicho de otra manera, su nivel más alto desde 2007.

Viviendas para vivir

Muchas son las medidas que ha desarrollado el Gobierno en materia de vivienda, tanto para el alquiler como para la compra. Por ejemplo, desarrolló una Ley de Vivienda y creó Casa47 (entidad estatal de vivienda y suelo que sustentará el sistema público de vivienda).

En el ámbito del alquiler, ha desarrollado el Bono Alquiler Joven, la exención en el IRPF para propietarios que alquilen su residencia bajo el índice de referencia, o la regulación de los pisos turísticos, entre otras medidas.

Esta misma semana, ha puesto una ‘pica en Flandes’ más en su intención de mejorar el acceso a la vivienda.

Así, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha pedido ayuda a la Comisión Europea. “Las viviendas son para vivir, no para la actividad económica”, ha subrayado tras la reunión informal de responsables de vivienda celebrada en la capital comunitaria.

Y ha reclamado a la Comisión Europea fondos específicos para adoptar medidas “rápidas, urgentes y eficaces” para solucionar el problema de la vivienda, que afecta a todos los países de la UE.

Asimismo, David Lucas ha reivindicado la colaboración entre administraciones públicas como la mejor vía para conseguir soluciones efectivas.

“Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Para eso, es imprescindible nuestro esfuerzo, pero también que la UE se implique porque tiene mecanismos, financiación e instrumentos”, remarcó.

Por último, concluyó subrayando la limitación de la compra especulativa para frenar los procesos de gentrificación y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.