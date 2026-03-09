Neus Izaguirre, psicóloga: “Trabajar más de 55 horas por semana eleva otro 14% la probabilidad de depresión”

Las claves nuevo Generado con IA El absentismo laboral en España alcanza cifras récord, con 1,4 millones de personas faltando al trabajo diariamente y un coste superior a 128.000 millones de euros. Las bajas por trastornos mentales relacionados con el trabajo, como ansiedad y depresión, han aumentado un 81,4% en cinco años y son una de las principales causas de absentismo. Trabajar más de 55 horas semanales incrementa un 14% la probabilidad de depresión; la precariedad laboral la aumenta hasta un 61%. Neus Izaguirre, psicóloga, destaca que el problema radica en exigencias desproporcionadas y falta de apoyo en el entorno laboral, no en la fragilidad individual de los empleados.

El absentismo laboral en España ha ido en aumento constante y se está convirtiendo en un verdadero problema. Tanto es así que cada día 1,4 millones de españoles faltan a su puesto de trabajo y ya cuesta más de 128.000 millones de euros a los sectores público y privado del país.

El incremento de bajas no es lo único preocupante, sino también el tiempo. La situación incluso ha llevado a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya calificó este tema como un descontrol.

De esta manera, Neus Izaguirre, psicóloga clínica y terapeuta con 24 años de experiencia, habló en una entrevista con Telecinco sobre las bajas laborales por trastornos mentales asociados al trabajo, cada vez más comunes.

El síndrome del 'burnout'

La experta en psicología señaló que, en general el entorno de trabajo puede ser un detonante para que se desarrollen trastornos mentales: "No es fragilidad individual, sino de un contexto laboral que exige demasiado y da poco margen para respirar".

Explicó que muchas veces las presiones de entregar proyectos a tiempo, mucha carga de trabajo, jornadas excesivamente largas, mala comunicación y contratos temporales, muchas veces pueden desembocar en problemas de salud mental.

"Si las organizaciones no cuidan la salud psicológica de su equipo, es lógico que surjan problemas", sentenció la psicóloga.

La psicóloga comentó que a su consulta suelen llegar personas con ansiedad, depresión y agotamiento, también conocido como síndrome del burnout.

"Las personas llegan agotadas, con dificultad para desconectar de sus responsabilidades laborales e insomnio, eso afecta su rendimiento y tienen la sensación de que ya no pueden más", señaló psicoterapeuta.

Lo cierto es que las bajas por salud mental, es decir, por el síndrome del burnout, se incrementaron un 81,4% en tan solo cinco años y se han convertido en una de las principales causas de absentismo laboral.

Izaguirre explicó que muchas personas creen que es problema suyo o es normal tener esa sensación, pero realmente es que "llevan demasiado tiempo sosteniendo exigencias desproporcionadas sin apoyo suficiente".

"La ansiedad es el síntoma más frecuente y, en muchos casos, es la punta del iceberg de un desgaste sostenido", agregó la experta.

La ansiedad, la depresión y el estrés severo se sitúan en la primera causa de baja en los menores de 30 años: "La precariedad aumenta un 61% la probabilidad de depresión, trabajar más de 55 horas por semana lo eleva otro 14%", señaló la experta.

"Trabajar mucho no es lo dañino: lo dañino es trabajar mucho sintiendo que no tienes margen de decisión ni apoyo, que en el fondo no sirve de nada, que nada cambie, ni se reconoce, ni ayuda", concluyó la psicóloga buscando explicar una realidad clara: la salud mental debe ser cuidada y trabajada en los entornos laborales para luchar contra el absentismo laboral.