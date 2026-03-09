España cambia las normas: el Gobierno se plantea aprobar medidas antidesahucios por la guerra en Irán

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español estudia aprobar nuevas medidas antidesahucios debido al impacto económico de la guerra en Irán. Se plantea proteger a más de 600.000 familias cuyos contratos de alquiler vencen próximamente. La propuesta incluye prohibir desahucios a personas vulnerables y posibles ayudas para afrontar la subida de precios de materias primas. El escudo social y la moratoria antidesahucios han sido rechazados dos veces en el Congreso por la oposición de Vox, Junts y PP.

La escalada del conflicto bélico en Oriente Medio ha llevado a que el Gobierno comience a prepararse para las consecuencias que podría acarrear y cómo hacer frente a ello.

La idea es activar medidas inmediatas que minimicen el impacto negativo que puede tener el conflicto en la economía de los españoles.

Así, una de las medidas que se baraja, nuevamente, activar un protocolo antidesahucios para proteger a las más de 600.000 familias a las que les vence su contrato de alquiler.

No es la primera vez...

Cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania el Ejecutivo también preparó un paquete de medidas para proteger los bolsillos de los españoles del inevitable impacto bélico.

Incluso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en unas declaraciones a TVE recogidas por Europa Press que "estamos perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer si fuera necesario, protegiendo a través de ese escudo a nuestros ciudadanos y empresas".

En aquel momento, el Gobierno tomó medidas como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 0% en alimentos de primera necesidad y una reducción del 5% para aceites y pastas.

También se congeló el precio de la bombona de butano y se limitó el precio del gas que, con el conflicto, había subido de precio escandalosamente. Los precios del petróleo también tuvieron un repunte, así ofrecieron descuentos en el transporte público y ayudas al combustible para transportistas.

Otra de las medidas fue la de prorrogar de forma extraordinaria los contratos de alquiler por seis meses y se limitaron las subidas de alquiler.

Además, se optó por aplicar rebajas en la factura de la luz para topar el precio del gas destinado a la generación eléctrica.

Las medidas antidesahucios

Sumar trasladó al PSOE la necesidad de aprobar la moratoria antidesahucios que ya ha caído en el Congreso dos veces en lo que va de año.

La idea que ha transmitido el partido al Ejecutivo es que deben aprobar lo antes posible un decreto ley que incluya la prohibición de desahucios a personas vulnerables que podrían verse aún más afectadas por el impacto económico del conflicto en Medio Oriente.

Alberto Ibañez, diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, aseguró que es preciso redactar un nuevo preámbulo con el objetivo de proteger a la población de dicho impacto económico que, según él, aumentará considerablemente los precios de las materias primas.

Lo cierto es que el escudo social ha caído dos veces en la Cámara Baja por la negativa de Vox, Junts y PP que consideran que esta política antidesahucios realmente ampara la inquiokupación.

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG están a favor de plantear la moratoria antidesahucios. Incluso plantearon un paquete de enmiendas a la Ley de Dependencia que incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de agua y luz a gente vulnerable.