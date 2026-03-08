Bruselas cambia las normas: todos los españoles podrán recibir dinero por reciclar ropa usada en un contenedor

Las claves nuevo Generado con IA La UE lanza un proyecto que permitirá a los ciudadanos recibir dinero por reciclar ropa usada en contenedores inteligentes. España participará en la iniciativa TexMat, que instalará contenedores automatizados capaces de evaluar el estado de las prendas y clasificarlas. La compensación económica dependerá de la calidad y estado de la ropa, aunque aún no se ha fijado el importe. El programa, financiado con 6,25 millones de euros, comenzará en 2026 con dos contenedores piloto y busca fomentar la economía circular.

La gestión de los residuos textiles entra en una nueva fase en Europa. La Unión Europea ha impulsado un proyecto que permitirá compensar económicamente a los ciudadanos que depositen su ropa usada en contenedores inteligentes capaces de clasificar automáticamente las prendas.

España participará en esta iniciativa piloto, que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio vinculados a la economía circular.

El trasfondo es claro, y es que el consumo de moda sigue creciendo y con él, el volumen de residuos. En España se desechan cerca de 1 millón de toneladas de residuos textiles al año, lo que equivale a unos 14 a 20 kg de ropa usada por persona anualmente.

El hecho es que en todos los hogares españoles se acumulan prendas que han perdido uso pero que, en muchos casos, todavía pueden reutilizarse o reciclarse.

Hasta ahora, la mayoría acababa en contenedores tradicionales o, directamente, en la basura y con este nuevo sistema se busca cambiar ese hábito incorporando un incentivo económico directo.

El proyecto, denominado TexMat, está financiado por el programa Horizon Europe con una dotación de 6,25 millones de euros y se desarrollará hasta marzo de 2029. Está liderado por el VTT Technical Research Centre of Finland y reúne a 14 socios de siete países europeos.

La principal novedad radica en la instalación de contenedores automatizados equipados con tecnología de análisis que evaluará el estado de cada prenda.

El sistema distinguirá si el artículo puede destinarse a la venta de segunda mano o si debe reciclarse para la recuperación de fibras industriales.

En función de esa valoración, el usuario recibirá una compensación económica, que por el momento, no se ha fijado públicamente ya que el importe dependerá de la calidad, composición y estado del textil entregado.

En España, el proyecto contará con la participación de la Universidad de A Coruña, que liderará los estudios sobre modelos de negocio y comportamiento del consumidor, la entidad social Humana, la tecnológica IRIS Technology Solutions y Rovimatica, responsable del desarrollo del contenedor inteligente y la plataforma digital asociada.

La implantación comenzará este 2026 con dos contenedores piloto, uno en un entorno urbano y otro en una zona menos poblada.

La iniciativa se enmarca además en la obligación europea de implantar la recogida separada de residuos textiles.

Si los resultados son positivos, el modelo podría extenderse progresivamente y consolidarse como una herramienta estable dentro de las políticas de reciclaje en España y el resto de la UE, abriendo la puerta a nuevos incentivos económicos ligados al consumo responsable.