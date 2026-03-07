Laura, joven que trabaja como limpiadora en Noruega: "Cobro en 2 horas lo mismo que en España a jornada completa"

Las claves nuevo Generado con IA Laura, una joven catalana, trabaja como limpiadora en Noruega y gana en dos horas lo mismo que en España a jornada completa. El sistema laboral noruego funciona principalmente por horas, lo que facilita la posibilidad de tener más de un empleo y ahorrar dinero. Noruega ofrece salarios altos y baja tasa de desempleo, aunque el coste de vida y las condiciones climáticas son más exigentes que en España. Los españoles pueden trabajar en Noruega sin visado especial gracias a la libre circulación dentro del espacio Schengen.

La coyuntura económica actual en España está empujando a muchos jóvenes a cruzar la frontera en busca de trabajos mejor remunerados. Los culpables de este importante éxodo de talento son dos: la crisis de la vivienda y unos salarios que no han sabido seguirle el ritmo a la inflación.

Lo cierto es que, a pesar de que España ha alcanzado un hito de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, esta medalla tiene un reverso; España continúa en los puestos más altos en el ranking de la Unión Europea en desempleo, con una tasa 10,5%.

Así, Laura, una joven catalana, decidió hace unos meses mudarse a Tromsø (Noruega) donde trabaja como limpiadora de hotel y su reacción no deja lugar a dudas: el salario que recibe la ha dejado totalmente impactada.

Mucho frío y salarios altos

"Es un trabajo duro, pero cobro en dos horas y media lo mismo que cobraba en España haciendo una jornada completa. Así cuesta menos ir a trabajar", comenta en su perfil de TikTok (@laurapriiieto).

La contrapartida es que la temperatura allí es extremadamente fría, las horas de luz escasas y los precios más altos que en España. No obstante, Laura se muestra muy contenta porque va a ahorrar mucho dinero.

Además, revela que el sistema de trabajo allí, sobre todo para los jóvenes, es distinto, ya que funciona por horas. "Aquí es muy típico trabajar por horas, no hacen media jornada ni jornada completa".

Con esta posibilidad, no descarta buscar otro trabajo al margen del de limpiadora en el hotel y poder ganar más dinero sin tener que trabajar tantas horas como haría en España para poder disfrutar de su nueva vida.

Noruega, ubicada en el extremo norte de Europa, es una de las economías más potentes del continente, haciendo gala además de bajos niveles de desempleo y de salarios competitivos. Asimismo, es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo.

En cambio, no pertenece a la Unión Europea, aunque al estar dentro del espacio Schengen permite la libre circulación de personas. Por lo tanto, los españoles que quieran ir a trabajar allí no necesitan un visado especial, por lo que pueden viajar con su DNI o el pasaporte.