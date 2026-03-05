Pablo Gil, economista: “En 10 años tu dinero puede haber perdido el 35% de su valor, si no inviertes, pierdes"

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Gil alerta que, debido a la inflación, el dinero puede perder hasta un 35% de su valor en diez años si no se invierte. El economista insiste en la importancia de invertir para evitar la pérdida de poder adquisitivo, incluso si solo se busca igualar la inflación. Gil recomienda desde fondos monetarios y letras del tesoro para perfiles conservadores, hasta acciones, criptomonedas y materias primas para inversores más arriesgados.

Desde la pandemia, se ha convertido en algo habitual hablar de la inflación y el aumento de precio de los alimentos, la electricidad, la gasolina y prácticamente cualquier producto.

Lo cierto es que desde aquel año de encierro los bolsillos de los españoles han ido notando poco a poco el impacto de pérdida de poder adquisitivo.

Con ello, el economista y experto financiero, Pablo Gil, habló sobre la importancia de la inversión para no perder poder adquisitivo y aportó datos sobre cómo iniciarse en este mundo.

"Tú eres inversor, te guste o no"

Gil, comenzó su intervención en el podcast Tengo un Plan de manera contundente: "Tú eres inversor, te guste o no". Con esto hizo referencia a que cualquier persona, independientemente de su salario mensual, puede invertir.

Para ahondar en esto, compartió una lección que dio a sus hijos sobre este tema: "La primera lección básica es que es tu dinero a medio o largo plazo, o sea, si lo dejas en la caja fuerte, debajo del colchón o en un banco sin remunerar es como si lo estuvieses quemando".

De esta manera, Gil explicó el método del 2%, señalando que es el porcentaje "que nos han intentado vender los bancos que ese es el objetivo a largo plazo". Ahora bien, el experto manifestó que "Vale, agarra tú el 2% y descubre lo que hace tu dinero en 10 años".

"Un 2% de inflación en 10 años hace que el 22% de la capacidad de compra de tu dinero desaparezca, es decir, que agarras casi una cuarta parte de tu billete, lo rompes y lo tiras a la basura, eso por no haberlo movido en 10 años", comentó el economista.

Lo cierto es que, como fue previamente explicado, desde el año 2020 la inflación ha sido mucho más alta, con lo cual ese 22% ya no es aplicable: "Entonces dices, ostras, a lo mejor en 10 años he podido perder el 35% de lo que vale mi dinero y digo, sí", continuó exponiendo.

De esta manera, señaló que si se alarga este tiempo hasta 20 o 30 años "mi dinero vale un 20% de lo que valía el mismo billete, compro solo una cuarta o quinta parte de lo que compraba antes".

"En el momento en el que entiendes eso, te debería quedar la sensación de que se te quema el dinero en las manos sin invertir", recalcó Gil.

Así, el experto manifestó que sin invertir el dinero, lo cierto es que ese salario que "tanto que ha costado ganar", acaba perdiendo su valor por este motivo. Con lo cual, hay una realidad a tener en cuenta que acotó el economista: "Tienes la certeza absoluta de que si no inviertes, pierdes".

Tras esta introducción motivacional, quedó claro que "tienes que aprender a invertir ese dinero". Por ello, aprovechó el economista de dar consejos sobre cómo invertir el dinero.

"¿Quieres simplemente mantener la capacidad adquisitiva del dinero? Si la inflación es un 2% o un 3% y tú consigues un dos o un tres de rentabilidad anual, estás manteniendo el valor de tu dinero, pero no lo estás incrementando", comentó Gil.

Para este perfil de inversor que realmente busca "empatar la inflación", lo que recomendó el experto es que "puedes buscar fondos monetarios, depósitos garantizados, letras del tesoro que más o menos cotizan hoy en día a niveles muy similares a la inflación".

Ahora bien, aquellos que quieran apostar por algo más arriesgado con un poco más de rentabilidad, el inversor aconsejó que "te puedes ir a fondos de altos dividendos, a productos de financiación de inmobiliarias, hay algunas que dan un 10% o un 11%".

También, agregó que este tipo de inversores pueden optar por "carteras diversificadas, con distintos perfiles, deuda de empresas... ahí tienes una gama".

Por último, aconsejó a aquellos inversores que realmente quieran arriesgarse que opten por "invertir en bolsa, directamente en acciones, puedes irte al mundo de las criptomonedas, puedes meter en el oro, la plata, el petróleo... ahí depende de cada uno y los conocimientos que tengas".