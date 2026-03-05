El Gobierno quiere cambiar las normas: reducción del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban el alquiler

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno propone una bonificación del 100% en el IRPF para propietarios que renueven contratos de alquiler de vivienda sin subir la renta. La medida busca incentivar la estabilidad de precios en los alquileres, especialmente tras el vencimiento de muchos contratos firmados durante la pandemia. La bonificación solo aplicaría a renovaciones de contratos de vivienda habitual y no a nuevos contratos o alquileres distintos de la vivienda principal. La propuesta ha generado debate, con críticas de colectivos de inquilinos y parte del Gobierno, mientras que el sector inmobiliario la acepta parcialmente.

El Gobierno español ha anunciado recientemente una medida fiscal que ha generado gran interés y debate: la posibilidad de aplicar una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que renueven contratos de alquiler de vivienda sin incrementar la renta.

La iniciativa busca ofrecer un incentivo directo a los caseros para mantener los precios estables en un momento en que muchos contratos firmados durante la pandemia vencen, y se teme que puedan producirse subidas de entre un 30% y un 40% en algunas zonas.

En términos prácticos, la bonificación del 100% significa que los rendimientos netos del alquiler de esos contratos renovados quedarían exentos en la declaración de la renta correspondiente.

Es decir, el propietario no tributará por esos ingresos, siempre y cuando cumpla la condición de no aumentar la renta respecto al contrato anterior.

Sin embargo, conviene subrayar que esta medida todavía no está plenamente vigente, ya que depende de un real decreto-ley pendiente de aprobación y convalidación.

Hasta que no se publique en el BOE con su redacción definitiva, se trata de un anuncio político avanzado, pero no de un derecho consolidado.

La bonificación se aplicaría únicamente a renovaciones de contratos de vivienda habitual, y no afecta a nuevos contratos ni a alquileres distintos de vivienda principal. Esta limitación busca focalizar el incentivo en la estabilidad de los arrendamientos existentes y evitar que se distorsione el mercado de nuevos alquileres.

Además, la medida se sitúa dentro de un marco ya existente: actualmente, la Ley de Vivienda permite reducir hasta un 90% el rendimiento neto del alquiler para caseros que bajen un 5% la renta en zonas tensionadas.

La nueva bonificación del 100% pretende extender un incentivo fiscal más generoso a nivel estatal, sin requerir que la vivienda se encuentre en una zona específica.

A pesar de su atractivo económico para los propietarios, la medida ha suscitado críticas y polémica. Colectivos de inquilinos y parte del propio Gobierno consideran que se trata de "regalar dinero público a los rentistas", ya que se bonifica la totalidad del rendimiento aunque el precio del alquiler ya sea elevado.

Por su parte, parte del sector inmobiliario acepta la bonificación fiscal, aunque rechaza otras medidas contenidas en el mismo real decreto, como el endurecimiento del alquiler de temporada y las limitaciones al alquiler por habitaciones.

En definitiva, la bonificación del 100% en el IRPF representa un intento ambicioso de incentivar la estabilidad de los alquileres, mediante un beneficio fiscal directo y cuantioso para los propietarios que conserven los precios.

Su aprobación definitiva marcará si este incentivo se convierte en una herramienta efectiva para frenar subidas bruscas de renta, o si continuará siendo un anuncio con repercusión mediática pero alcance limitado en la práctica.