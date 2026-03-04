Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, sobre sacar dinero del banco: “No existe un tope legal máximo”

Montaje de Emilio Baena con el interior de una sede de la Agencia Tributaria (Europa Press).

El dinero que tiene una persona en el banco es suyo. Pero entre los ciudadanos hay muchas dudas cuando se habla de sacar dinero del banco. Una de ellas es el límite que puede sacar de 'una tajada'. Otra, aquella referente a las posibles repercusiones que puede tener de cara a Hacienda.

“¿Cuánto dinero puedes sacar en efectivo de forma legal en España? La respuesta corta: no hay un límite legal fijo para sacar dinero del banco”, Así de claro lo ha dejado Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, en la red social LinkedIn.

Es decir, que una persona puede sacar del banco 3.000 euros, 10.000 euros o cantidades superiores. Porque, en España, no existe un tope máximo de efectivo que un ciudadano puede retirar de su cuenta.

Obligación de información

Cierto es que, a partir de una determinada cantidad, el banco te dice que vuelvas al día siguiente. Además, Baena hace una matización que debe ser tenida en cuenta: “Lo que sí existe es obligación de información”. ¿Qué quiere decir?

Pues que una vez la persona saca determinada cantidad de dinero, las entidades financieras deben comunicar la operación a Hacienda. ¿De qué cantidad hablamos? A partir de 3.000 euros.

“El banco puede pedirte que indiques el motivo de la retirada. La operación queda registrada y puede cruzarse con otros datos”, añade el extrabajador de Hacienda.

Emilio Baena continúa explicando una situación en la que sí hay límite (además de sanciones). “No es lo mismo sacar dinero que pagar con dinero en efectivo”, apunta.

Y es que, desde 2021, en España no se pueden realizar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros cuando una de las partes actúa como empresario o profesional.

“Aquí sí hay sanción si se incumple, aunque el dinero sea tuyo y esté declarado”, remarca Baena. “Además, si llevas 10.000 euros o más en medios de pago al entrar o salir del país, requiere declaración previa. Este límite se incrementa a 100.000 euros si no sales de España”.

¿Qué ocurre si no se declara? Pues que “no declararlo puede acarrear sanciones importantes".

Llegados a este punto, conviene matizar qué se entiende por medios de pago. Hablamos de dinero en efectivo, medios de pago al portador (cheques, pagarés, órdenes de pago, cheques de viaje...), tarjetas prepago no nominativas (tarjetas no vinculadas a cuenta bancaria que permiten pagar, comprar o retirar efectivo) y materias primas de alta liquidez (bienes usados como depósito de valor, como el oro).