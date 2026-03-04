Soy director comercial y así veo el futuro para las agencias inmobiliarias: “2026 va a ser un año catastrófico”

Las claves nuevo Generado con IA En 2025 se vendieron 714.237 casas en España, la cifra más alta desde 2007, con un aumento del 11,5% respecto a 2024. Carlos Mariscal, director comercial inmobiliario, predice que 2026 será un año catastrófico para las agencias inmobiliarias, pese al buen momento actual del mercado. Mariscal señala que el sector inmobiliario está saturado y poco profesionalizado, lo que lleva a un exceso de agentes y agencias. La tecnología y la inteligencia artificial permiten a cualquier persona gestionar la venta de su vivienda, reduciendo la necesidad de intermediarios.

Durante 2025, en España se vendieron 714.237 casas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más alta desde 2007. Entonces, el número de compraventas fue de 775.300.

Si se comparan los datos de 2025 con los de 2024, hablamos de un incremento del 11,5% (casi 75.000 operaciones más). Con estos antecedentes, hay quien pudiera pensar que 2026 será un año fantástico para las agencias inmobiliarias.

Carlos Mariscal, director comercial inmobiliario, no lo ve así: “2026 va a ser un año catastrófico para las agencias y agentes inmobiliarios”.

“Sobramos la mitad”

El experto no duda en afirmar que, vistos los datos de 2025, su afirmación en LinkedIn podría parecer paradójica: “No hay que ser muy listo para encontrar las causas. Y no es que no haya producto, que lo hay y se vende muy rápido y podríamos decir que muy caro”.

Entonces, ¿por qué estos ‘malos augurios’ para el gremio inmobiliario? “Primero, porque somos muchos. Esto ha pasado siempre. Si un sector tira fuerte atrae a mucha gente para sacar su tajada”.

Además, Mariscal señala otra causa que va a influir sobremanera. Y es el hecho de que el sector nunca ha estado profesionalizado. Por lo tanto, “a esto se puede dedicar cualquiera”. ¿Resultado? “Sobramos la mitad, o más”.

Con todo, indica cuál es la causa principal: “Por mucho que el ego y el orgullo nos consuma por dentro, es que ya no somos necesarios”. ¿Por qué?

Porque, a su entender, “cualquiera que tenga un móvil y acceso a internet puede hacer y editar fotos y vídeos con acabado profesional”. Pero también “puede redactar anuncios al nivel de un copywriter de primera, publicar un anuncio en Idealista gratis, y puede enseñar su propia casa a las visitas”.

Por si fuera poco, “puede hacer un estudio de mercado objetivo y preciso y valorar su vivienda con un margen de error mínimo. Y puede analizar las cargas vigentes en una nota simple del registro, y buscar y ponerle solución”.

¿Más motivos para corroborar sus palabras? “Cualquiera puede redactar un contrato de compraventa con arras o sin ellas, como si fuera uno de los socios fundadores de ‘Garrigues Abogados’. Y puede y quiere ahorrarse miles de euros”.

¿Todo esto por qué? Carlos Mariscal lo define como “daños colaterales” que ha ocasionado la IA: “Algunos ‘compañeros’ se reían de mí hace un par de años cuando decía que esto iba a pasar y se creían intocables. ‘Otro bluf como el metaverso’, afirmaban”.

En conclusión, el director comercial inmobiliario lo tiene muy claro: “Ya sólo le hacemos falta al que no tiene tiempo o ganas de hacerlo por sí mismo. Y que, además, no sepa manejar la IA”.