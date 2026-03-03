Más de 30.000 españoles atrapados en Oriente Próximo: el drama humano de la guerra de Israel y EEUU contra Irán

Un mostrador de facturación de Iberia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Europa Press

La guerra abierta tras los ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán deja ya una cifra que preocupa. Y es que ya son más de 30.000 los españoles atrapados en Oriente Próximo como consecuencia de los bombardeos.

El cierre casi total del espacio aéreo ha bloqueado vuelos y ha convertido aeropuertos como los de Dubái o Doha en salas de espera interminables.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calcula que hay "más de 30.000 españoles ahora mismo en la zona", y que parece que todos "se encuentran bien", ya que "no hay ni heridos ni fallecidos".

Según ha explicado en rueda de prensa, ahora mismo estos españoles son "su prioridad" pero es una labor difícil evacuarles.

No obstante, ha asegurado que "ya están en marcha las operaciones de evacuación en distintos países de la región" y que "estamos empleando ya todos los medios tanto terrestres como aéreos, según las circunstancias que cada país nos permite, para repatriar lo antes posible al mayor número de españoles que lo deseen".

Tras comenzar ayer a operar, aunque de manera muy limitada, algunos aeropuertos de la región, Albares ha informado que "algo más de 175 españoles vuelan ya a Madrid, desde Abu Dabi, en un vuelo comercial que está previsto que llegue a las 19:00 horas".

Además, informa que también está "previsto que otros vuelos lleguen a lo largo del día desde Emiratos vía Estambul".

Las instrucciones son claras y desde el Ejecutivo les piden permanecer atentos a las redes sociales del Ministerio y las embajadas, seguir las recomendaciones de las autoridades locales y mantenerse a resguardo.

Asimismo, Albares pide "a todos los españoles desplazados temporalmente en la región que se inscriban en el registro de viajeros para mejorar el seguimiento y la capacidad de asistencia".

Sin embargo, conforme pasan los días, la incertidumbre no para de crecer entre los miles de viajeros que han tenido que quedarse en tierra por el cierre radical del espacio aéreo.

Y es que solo desde España, se han anulado 32 vuelos con destino a países como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, además de retrasos, los viajeros atrapados en la región están teniendo que enfrentarse a gastos inesperados de alojamiento y manutención, especialmente si habían comprado billetes con aerolíneas no comunitarias.

Y es que, según detallan desde FACUA, esas aerolíneas "no tienen la obligación de cubrir los gastos de alojamiento, como se plantea la normativa de la Unión Europea".

Esto obliga a los afectados a buscar rutas alternativas y, en muchos casos, a permanecer días en hoteles hasta ser reubicados.

La opción terrestre es extremadamente complicada debido a la extensión del territorio y a la inestabilidad de la región.

Por ello, desde el Ministerio de Exteriores mantienen un seguimiento constante de la situación y estudian todas las alternativas posibles para repatriar a los españoles, ya sea por aire cuando se reabran los espacios aéreos o por tierra.

Sin embargo, los expertos alertan que la incertidumbre puede prolongarse semanas, afectando tanto a turistas, como a empresarios y trabajadores desplazados que tenían compromisos en la región.