España gana a Estados Unidos: cada vez más migrantes latinos cambian Florida por Madrid como destino para vivir

Las claves nuevo Generado con IA El endurecimiento de las políticas migratorias y las redadas del ICE en Estados Unidos han provocado que muchos migrantes latinos opten por mudarse a España, especialmente a Madrid. España se ha convertido en el principal destino para latinoamericanos, quienes encuentran en el país europeo un entorno más seguro y con menor barrera idiomática. Muchos migrantes, como la venezolana Mariángel Carrillo, han decidido abandonar Florida a pesar de tener permisos legales, por miedo e inseguridad ante la persecución migratoria. En 2025, al menos 25.000 venezolanos y 73.000 latinoamericanos emigraron a España, reflejando una tendencia creciente impulsada por las políticas migratorias estadounidenses.

Durante años Estados Unidos ha sido la opción predilecta de los migrantes latinos para establecerse y formar una nueva vida desde cero.

No obstante, las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y la brutal persecución del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han hecho que estas personas opten por huir y buscar otro lugar en el que residir.

Así, España se ha convertido en el principal destino de los latinoamericanos, principalmente por un tema de idioma y porque vieron al país europeo como un lugar seguro en el que vivir, a diferencia de Estados Unidos.

Emigrar para volver a emigrar

Mariángel Carrillo es venezolana residente en Madrid y en una entrevista con CNN contó cómo esta sensación de sentirse insegura en Estados Unidos la trajo a España.

La venezolana llevaba siete años viviendo en la ciudad de Weston, Florida; sin embargo, pronto la tranquilidad que sentía se transformó en miedo a medida que fue avanzando el año 2025 y las redadas migratorias del ICE fueron haciéndose más intensivas y peligrosas.

"Me da mucho miedo, es como volver a repetir lo que pasó en Venezuela de tanta gente que se llevaron injustamente, es horrible", confesó Carrillo al periodista Pau Mosquera en la entrevista.

A medida que las medidas migratorias se fueron haciendo más violentas, la sensación entre la comunidad latina fue de sentirse perseguidos y vigilados, por el simple hecho de ser de otro país.

Mariángel Carrillo, venezolana residente en Madrid entrevistada por CNN. Pau Mosquera (CNN)

"Tenía miedo de estar en la calle, de hablar, de dar mi opinión...", recordó la venezolana que además señaló que ese mismo sentimiento fue "lo que me hizo salir de mi país". En cierto sentido, era volver a estar en esa Venezuela, pero sin estarlo.

Lo más curioso de la situación de Carrillo es que tenía un permiso de trabajo en el país hasta el año 2030 y, a pesar de ello, "yo ya no me sentía segura de estar allí así estuviera legal".

España no fue la primera solución de la venezolana, sino que en un principio optó por pasar desapercibida, tanto así que llegó a cambiar de coche con su hermana, que era de gama superior al suyo, esperando que el estatus a nivel económico la librara del miedo.

"En Venezuela era al revés, tenías que bajar de gama para que no te secuestraran, pero allí tenías que tener cierto estatus para pasar desapercibida", señaló Carrillo. Sin embargo, esto no fue suficiente para librarla de la angustia.

Así, a finales de septiembre volvió a emigrar y se estableció en Madrid y, tras cuatro meses, confesó que se siente "feliz".

Llegó con un permiso de nómada digital, que le permite trabajar "por ciertas horas" y además "te da tres años de residencia".

"Yo espero que mi futuro sea en Venezuela, como muchos, pero mientras tanto planeo quedarme aquí y espero que todo siga bien como hasta ahora", confesó la venezolana.

Lo cierto es que Mariángel Carrillo no es la única venezolana que ha decidido establecerse en España, en 2025, hubo al menos 25.000 venezolanos y 73.000 latinoamericanos que tomaron la misma decisión que ella, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

ICE: la pesadilla de Estados Unidos

Las redadas del Servicio de Inmigración en Estados Unidos, a medida que ha transcurrido la presidencia de Donald Trump, se han vuelto cada vez más violentas.

Desde llevarse a niños para extorsionar a sus padres, entrar en casas, llevarse a ciudadanos americanos por pensar que son extranjeros y hasta asesinar a ciudadanos americanos por encontrarse en el lugar de los hechos, así han ido escalonando las redadas migratorias.

Lo último que ha levantado las alarmas sobre el tema, han sido las protestas en varias ciudades de Estados Unidos en contra de estas redadas migratorias.

A raíz de dichas manifestaciones, miles de ciudadanos americanos han sido arrestados, heridos e incluso, como fue mencionado anteriormente, asesinados. El motivo es la ley 18 U.S.C. 111 que citan los agentes del ICE a estos estadounidenses que supuestamente "obstaculizan" sus operaciones.

Los agentes del servicio migratorio estadounidense citan esta ley a los ciudadanos americanos que graban, protestan o incluso, según recogió la CNN, tocan a estos agentes.

No obstante, dicha ley establece como delito agredir, obstaculizar, resistir, oponerse, intimidar u obstaculizar, interferir "por la fuerza", siendo esta la parte clave de la ley, las operaciones de los agentes federales de Estados Unidos.

El nivel se sitúa en que en la administración Biden el número de personas que fueron arrestadas por esta ley se situaba en 11 personas; sin embargo, en la administración Trump ya alcanzan los 135 arrestos.

Por ello, la denuncia general, que también se ha visto reflejada en el Congreso, es que los agentes del ICE están utilizando esta ley como excusa para detener a ciudadanos americanos.