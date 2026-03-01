Ya es oficial: ayudas de hasta 70.000 euros para reformar vivienda en pueblos de menos de 5.000 habitantes

Montaje de Isabel Rodríguez (Europa Press) con una imagen de la localidad de Medinaceli (E.E.).

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Así de rotundo es el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, los elevados precios que están llegando a cotas nunca vistas están frenando la intención de muchas personas, sobre todo jóvenes, de hacer realidad su sueño.

Para mejorar la accesibilidad a los jóvenes y a otros colectivos, las comunidades autónomas disponen de una serie de ayudas sobre todo en aquellas zonas que ya se conocen como la España Vaciada.

Sus líneas básicas abarcan desde ayudas al alquiler a otras relacionadas con la rehabilitación de vivienda en estas zonas rurales. En este último caso, pueden llegar a ser de hasta 70.000 euros. A continuación, te mostramos las principales por CCAA ya disponibles.

De La Rioja a Galicia

En el caso de Galicia, hay un programa de ayudas de rehabilitación en el mundo rural. En concreto, está pensado para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Y subvenciona tanto obras de rehabilitación como terminación, ampliación y cambio de uso a vivienda.

El montante de la ayuda es del 75% del presupuesto protegido con un máximo de hasta 30.000 euros por vivienda. La misma debe destinarse a ser vivienda habitual o alquiler regulado.

Si ponemos el foco en La Rioja, la ayuda para compra, rehabilitación o autopromoción de vivienda en municipios de hasta 5.000 habitantes está disponible para personas de hasta 45 años.

La cuantía que se ofrece es hasta el 40% del importe. Y hay dos grupos: hasta el 40% del importe, con un máximo de 40.000 euros, en municipios con menos de 500 habitantes; y del 30% del importe, hasta 30.000 euros, en municipios de hasta 5.000 habitantes.

En la vecina Aragón, esa línea de ayudas se da para municipios de menos de 3.000 habitantes. En su caso, hay que destinar la vivienda a alquiler público en lo que se ha venido a llamar la España Vaciada.

La subvención varía entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda. El presupuesto total es de 52,5 millones de euros, y se prevé construir alrededor de 800 viviendas públicas en el medio rural.

Las dos Castillas

Castilla y León ofrece ayudas para rehabilitación energética y de viviendas en pueblos rurales. Las mismas pueden cubrir hasta el 80% del coste en rehabilitación. Eso sí, con un límite de hasta 18.000 euros por vivienda.

Para la mejora de la eficiencia energética, el porcentaje se sitúa en el 40% y con un máximo de 3.000 euros para viviendas individuales.

Mientras que en Castilla-La Mancha se subvenciona hasta el 80% del coste de la rehabilitación con un límite de 60.000 euros por vivienda. Y hasta el 80% del coste de adecuación, con un máximo de 10.000 euros. Eso sí, la vivienda debe ser destinada a alquiler asequible.

La región también pone sobre la mesa subvenciones de hasta 40.000 euros para obras en viviendas rurales para un segmento concreto de la población: jóvenes agricultores.

De Andalucía a País Vasco

En Andalucía, la rehabilitación de viviendas rurales cuenta con una ayuda del 40% del presupuesto. Porcentaje que se eleva al 75% para unidades de convivencia con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, personas con discapacidad o mayores de 65 años en obras de accesibilidad.

Mientras que, en la Junta de Extremadura, el programa vigente cubre entre el 50% y el 70% del presupuesto siempre que se trate de municipios de hasta 10.000 habitantes. El máximo aplicable es de 9.000 euros por vivienda en bloque, y de 14.000 euros por vivienda unifamiliar.

¿Más casos? En Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco lo que predominan son las ayudas a la rehabilitación energética, accesibilidad y conservación. En el País Vasco, por ejemplo, las cantidades varían entre el 25% y el 60% de la inversión.