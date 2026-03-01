Lorena Zancajo, inspectora de Hacienda desde los 25 años: “Piensan que somos gente mayor y aburrida, para nada”

Las claves nuevo Generado con IA Lorena Zancajo se convirtió en inspectora de Hacienda a los 25 años tras prepararse intensamente desde la universidad. Destaca el apoyo de su familia y la importancia de tratar el estudio como un trabajo a tiempo completo para aprobar la oposición. Describe su trabajo en la Agencia Tributaria como variado y dinámico, desmintiendo el mito de que es un ambiente aburrido o solo para gente mayor. Enfatiza el compañerismo entre los empleados de Hacienda y las múltiples posibilidades de especialización y promoción interna.

Lorena Zancajo tenía claro que quería trabajar en Hacienda desde su cuarto año de carrera en la universidad. Por ello, ese mismo verano comenzó a prepararse las oposiciones.

Gracias al apoyo de sus familiares y su disposición a tomarse el estudio como un trabajo a tiempo completo consiguió a sus 25 años convertirse en inspectora de Hacienda.

Así, la joven contó en una entrevista con la compañía Supera Oposiciones cómo fue este proceso y además, habló sobre su ambiente de trabajo en Agencia Tributaria.

"Cada día es nuevo y distinto"

"Me llamo Lorena Zancajo, soy inspectora de Hacienda, trabajo dentro del departamento de la inspección financiera y tributaria", se presentó la joven funcionaria.

Con esto, confesó la inspectora que "lo que me hizo decidirme por inspección de Hacienda y no otras oposiciones es porque cuando estaba en cuarto de carrera y empecé a dar asignaturas de tributario, fiscalidad, etc., me llamaron mucho la atención y saqué buenas notas".

De esta manera, la joven se puso ese mismo verano la meta de aprobar las oposiciones y comenzó con el estudio, en septiembre ya decidió apoyarse en una academia.

Explicó que utilizaba aplicaciones para regular el uso de redes sociales en el móvil y no distraerse y señaló que "solo me fiaba del Boletín Oficial del Estado, mi preparador y en la academia".

Asimismo explicó que uno de los apoyos clave para aprobar la oposición fue su familia: "Yo ya les avisé a mis padres que quería opositar, que necesitaba que me diesen apoyo y que había momentos en los que iba a estar mal o en los que necesitaría silencio absoluto".

Había algunos exámenes que eran orales, con lo cual, en ocasiones su familia "no ponía la televisión cuando me tocaba cantar temas con el preparador", recordó.

Tras meses de preparación, finalmente se presentó y comentó que en el momento en que salieron las notas "no me puse nada nerviosa porque fue antes de lo que preveían y cuando salieron yo estaba durmiendo y me despertaron diciendo 'has aprobado'".

"Al principio no me lo creía y luego no fue hasta dentro de un mes o así cuando ya empecé a asimilarlo", confesó la joven.

Actualmente, Zancajo trabaja en el departamento de inspección financiera y tributaria y recalcó que "aquí cada día es algo nuevo y distinto", añadiendo que es un departamento en el que hay mucha variedad de cosas que hacer.

"En cuanto a las funciones que más realizo en mi día a día son tanto tareas de investigación como de salidas a otras empresas o hacia contribuyentes, reuniones que tenemos con asesores o también trabajos de comprobación y de realización de actas", manifestó.

Además de disfrutar de su trabajo como tal, también confesó que "lo que más me gusta en mi trabajo es el compañerismo que hay porque todo es un ambiente súper joven, mucha gente tiene la idea de que Hacienda es gente muy mayor y un ambiente aburrido y para nada".

"Hay muchísimo compañerismo y la gente siempre está dispuesta a ayudarte en todo, incluso a la gente nueva que viene, saben que eres nuevo y que acabas de pasar la oposición y siempre están dispuestos a ayudarte", añadió Zancajo.

Añadió que dentro de Hacienda es posible especializarse en múltiples áreas, desde inspecciones y aduanas a ministerios y tribunales económico-administrativos.

Además, explicó que para promocionar dentro de Hacienda, existen tres categorías: Agentes, técnicos e inspección de Hacienda.

En todos los casos, para promocionar es preciso hacer un examen de oposición y también hay concursos a base de puntos de puestos de trabajo. Por otro lado, todas las categorías van con niveles, "entonces, por ejemplo, en Inspección de Hacienda empiezas con un nivel 26, pero al año siguiente pasas automáticamente a un nivel 28".

Finalmente, la joven inspectora quiso trasladar un mensaje de ánimo a aquellos jóvenes que decidan emprender el camino de las oposiciones: "Al final todo se consigue con esfuerzo y constancia".