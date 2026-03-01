Emanuele, fontanero italiano: “En España he facturado 950 euros en tan solo 6 horas de trabajo y 3 clientes”

Las claves nuevo Generado con IA Emanuele Armeli Moccia, fontanero italiano en Valencia, facturó 950 euros en solo seis horas atendiendo a tres clientes. Durante la jornada, instaló un calentador de gas, desatascó un fregadero y montó un termo eléctrico de 80 litros en un quinto piso sin ascensor. El trabajo de fontanero requiere un gran esfuerzo físico y enfrentarse a retos técnicos, especialmente en instalaciones complicadas. A pesar de la elevada facturación en una sola jornada, Emanuele recuerda que no todos los días se logran esas cifras, aunque la demanda en el sector es alta.

Emanuele Armeli Moccia es un italiano con más de 8 años viviendo en España y trabaja como fontanero en Valencia.

Así, compartió en un vídeo de TikTok una intensa jornada laboral en la cual en seis horas realizó tres trabajos y consiguió facturar 950 euros. No obstante, mostró la realidad de su trabajo que requiere un gran esfuerzo físico y se enfrenta a importantes retos técnicos.

Dichos tres trabajos consistieron en: la instalación de un calentador de gas, la reparación de un desagüe atascado y el montaje de un termo eléctrico de 80 litros en un quinto piso sin ascensor.

"Cuando se trabaja solo es así"

"He facturado 950 euros en unas seis horas de trabajo", comenzó contundente el fontanero. Su jornada consistió en asistir a "tres clientes" y comenzó a las 10 de la mañana y concluyó un poco antes de las cuatro de la tarde.

En la primera visita, el trabajo consistía en "montar un calentador de gas". Armeli explicó que la gestión del trabajo sería "bajamos el calentador viejo, subimos el nuevo y ya lo instalamos", expresó.

"Tenemos que cambiar este trasto que lleva aquí 20 años", comentó el fontanero señalando el calentador. De esta manera, comenzó con la instalación del calentador nuevo.

Una vez instaló dicho calentador, era momento de hacer una prueba de combustión y cerciorarse de que estaba correctamente instalado.

"Ya lo tenemos, está todo bien y funciona perfectamente, esta instalación fueron 350 euros con IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) incluido, esto solo la instalación porque el calentador lo compró el cliente", explicó el fontanero.

Con esto, se dirigió a su segunda misión del día que consistía en "un desatasco". Acto seguido, mostró en el vídeo la tubería de un fregadero que "está todo atascado aquí".

Frente a la situación, el fontanero detalló que el trabajo consistiría en "desmontar todo esto y averiguar qué pasa, habrá que vaciarlo todo y desatascarlo".

Para el trabajo utilizó una máquina especializada para desmontar el tubo y limpiarlo: "Aquí hemos colocado todo el sifón, hemos limpiado, desatascado y va de maravilla", manifestó Armeli una vez comprobó que no había fugas ni ningún problema con el fregadero.

Una vez concluida esta visita, expuso que este trabajo supuso "170 euros". De esta manera, se dirigió al siguiente trabajo: subir un termo de 80 litros a un quinto piso sin ascensor.

El italiano subió las escaleras a duras penas declarando que "estoy aquí muerto", una vez hubo concluido la subida. "Tenemos que cambiar este bicho de aquí que ya ha reventado, tenemos que cambiar todo y hacer uno nuevo", declaró el autónomo.

Para este trabajo también hizo falta maquinaria especializada para conseguir vaciar el termo. Una vez se vació el termo, venía la parte complicada: "Ahora bajamos esto (el termo), un quinto sin ascensor, y subimos el otro", señaló.

A pesar de la importante demanda física del trabajo, el fontanero consiguió instalar el nuevo termo y le explicó al cliente cómo utilizarlo también: "Este termo lo tengo en casa y es una maravilla, además es inteligente, lo pones en eco, o sea una maravilla", acotó el profesional.

"La factura de este trabajo ha salido a 438 euros con el IVA incluido", expuso Armeli, "en este caso el termo lo compré yo". Así, el fontanero concluyó su día con un sentido "me piro" al final del vídeo.

Es importante acotar que, aunque parezca curioso facturar 950 euros al día, es importante recalcar que es posible que no todos los días consiga facturar esta cantidad. No obstante, es una profesión con mucha oferta en España donde muchos trabajadores del sector han recalcado que hace falta mano de obra especializada para hacer frente a la alta demanda de trabajo.