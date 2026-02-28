Julio Sáenz (59), enólogo, descubre un vino perfecto para la gastronomía: “Es complejo, fino y sereno”

Las claves nuevo Generado con IA Julio Sáenz presenta la sexta cosecha de Finca Martelo, un vino que destaca por su complejidad, finura y serenidad. Por primera vez, el vino incluye uvas de viñedos artesanales de Elvillar de Álava, lo que marca un punto de inflexión en su calidad. La cosecha 2021 fue excelente, resultando en un vino equilibrado, perfecto para maridar con carnes, caza y embutidos curados. Finca Martelo 2021 es limpio, de color rojo rubí, con aromas frescos de sotobosque y frutos rojos, y elegantes matices de crianza.

Es la sexta cosecha de 'Finca Martelo', un vino elaborado por La Rioja Alta, que mejora las cinco anteriores. Entre otras razones, porque a su habitual finura, rusticidad y fruta se ven potenciadas por uvas procedentes, por primera vez, de sus viñedos artesanales en Elvillar de Álava (80 años de historia).

En las cosechas anteriores, esas uvas procedieron de los viñedos Martelo, Camino de la Iglesia y Altos de las Cuevas, en el entorno de la bodega (60 años de historia). “La inclusión en su coupage de uvas de nuestros viñedos artesanales supone un punto de inflexión”, afirma Julio Sáenz, enólogo de La Rioja Alta.

Y añade: “Su carácter frutal y la elegancia de la añada se ve reflejada en la tipicidad de este gran vino”.

Añada excelente

Las uvas de 2021 fueron de extraordinaria calidad. Racimos pequeños y sueltos favorecieron una maduración en perfectas condiciones sanitarias. Y la vendimia se desarrolló en buenas condiciones, con temperaturas suaves y brisas del norte que mantuvieron la uva sana.

Uva, en un 95%, tempranillo. Y el 5% restante compuesto por mazuelo, graciano, garnacha e, incluso, viura. Según el Consejo Regulador, la añada fue “muy buena”. Para La Rioja Alta, “excelente”.

La cosecha mostró un rendimiento inferior y los vinos resultantes mostraron un equilibrio notable entre grado alcohólico, acidez y taninos. Eso se traduce en un mayor potencial para el envejecimiento.

Finca Martelo 2021 es un vino “complejo, fino y sereno, perfecto para la gastronomía por su elegancia y estructura”. De trago largo, marida a la perfección con carnes estofadas y asadas, así como con caza y embutidos curados.

Poniendo el foco en la nota de cata, es limpio y brillante, de color rojo rubí vivo con ribete rosado amplio. En nariz, de intensidad media-alta, muy fresca y expresiva. Destacan los aromas de sotobosque, cereza, mora, frambuesa y arándanos rojos.

Incluso presenta elegantes matices procedentes de la crianza como clavo, pimienta negra, vainilla, galleta escocesa y regaliz.

Posee entrada amable y fresca, es equilibrado, con buena estructura y acidez bien integrada. Los taninos dulces, finos y sedosos, aportan elegancia y definición. Y con un final largo y envolvente, con gran persistencia aromática.