Confucio, filósofo chino: “El noble se preocupa por la virtud y el hombre inferior se preocupa por lo material"

Las claves nuevo Generado con IA Confucio, filósofo chino del siglo VI a.C., defendía la importancia de la virtud, el respeto y la responsabilidad moral por encima de los bienes materiales. En el libro IV de las Analectas, Confucio contrasta al hombre noble (junzi), enfocado en la virtud y la autodisciplina, con el hombre vulgar (xiaoren), centrado en posesiones y favores. El confucianismo propone que el gobernante debe liderar con ejemplo y virtud, y que el autocultivo es esencial para influir positivamente en la sociedad. Las enseñanzas de Confucio siguen siendo actuales, al advertir sobre los riesgos de una vida centrada en el consumo y el éxito material, proponiendo priorizar principios y rectitud.

Confucio es un filósofo de la China del siglo VI a.C., con un pensamiento que gira en torno a la formación de un carácter íntegro y la construcción de un orden social basado en la virtud, el respeto y la responsabilidad moral.

Esta filosofía marcó la corriente de pensamiento del país asiático y, a día de hoy, debería ser repasada. Con esto, Confucio propone el cultivo interior antes que el éxito inmediato.

Así, en el libro IV de las Analectas, una serie en la cual el filósofo contrasta al junzi, hombre noble, con el xiaoren, hombre vulgar, acota la siguiente frase: "El noble se preocupa por la virtud; el hombre inferior se preocupa por las cosas materiales. El noble busca disciplina; el inferior busca favores".

Ser un junzi en vez de un xiaoren

Con esta frase, Confucio busca contrastar entre virtud y bienes materiales, lo cual se traduce en una comparación entre autodisciplina y la búsqueda de privilegios y favores personales.

En el libro IV de las Analectas (4.11), el filósofo explica qué distingue realmente a una persona 'superior' hablando de la importancia de mantener la virtud incluso en épocas de pobreza y peligro, o advierte que quien actúa movido por el beneficio propio acabará con resentimientos.

Lo cierto es que el pensador chino busca con esto que sus discípulos no se conviertan en oportunistas, sino que sean personas íntegras.

Según lo define el intelectual, el junzi toma la virtud como criterio principal a la hora de actuar. Es decir, no decide en función de lo que le convenga más, sino lo que es correcto según el Camino y las normas morales.

Por el contrario, el xiaoren centra toda su atención en posesiones, comodidad, dinero, privilegios o favores. Estas personas no obran según el bien común sino preguntándose: "¿Qué gano yo con esto?".

Con esta definición, el filósofo explica que "el noble busca disciplina y el inferior busca favores", poniendo así en contraste la figura de un hombre que se autocontrola y se exige a sí mismo, frente a otro que busca obtener ventajas.

El Confucianismo

La línea de pensamiento de Confucio está toda recopilada en las Analectas, un libro de dichos y diálogos que recopilaron sus discípulos.

De esta manera, con el Confucianismo el intelectual insiste en la rectitud, la sinceridad y la autocultivación, ya que, solo quien se corrige a sí mismo puede influir en los demás.

Con esto, el filósofo defiende que el gobernante debe utilizar la virtud y el ejemplo para gobernar, no solo las leyes y los castigos. Además, resalta que el aprendizaje constante es la vía para la mejora moral.

Confucio nació alrededor del 551 a.C. y vivió periodos de crisis política y guerras entre estados. Fue funcionario, maestro itinerante y fundador de una comunidad de discípulos que más tarde organizaron y difundieron sus enseñanzas.

Con este contexto, el filósofo buscó, a través de sus obras y enseñanzas, transmitir un mensaje de virtud personal, orden social y buen gobierno que ha influenciado y marcado toda la tradición china posterior.

La enseñanza de Confucio puede trasladarse a la actualidad. Una línea de pensamiento que denuncia la mentalidad centrada en el éxito, consumo y comodidad a cualquier precio y reivindica un modelo de persona que antepone principios a beneficios.

Frente a una sociedad cada vez más ahogada por la cultura de las masas, con publicidad y algoritmos que invitan a invertir tiempo y dinero en el consumismo; es preciso leer a Confucio, que sostiene que las cosas materiales, si se convierten en el foco de la vida, corrompen el carácter y deforman el juicio moral.