Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: es ilegal entrar a trabajar menos de 12 horas después de terminar la jornada

Las claves nuevo Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores establece que debe haber un mínimo de 12 horas de descanso entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Es ilegal que un trabajador termine su jornada por la noche y tenga que volver a trabajar a primera hora de la mañana siguiente. El descanso semanal mínimo debe ser de 36 horas consecutivas, según el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Incumplir los descansos legales puede conllevar multas de entre 751 y 7.500 euros para las empresas.

La conciliación laboral y personal es un anhelo de muchos trabajadores para sentirse a gusto en un puesto de trabajo. Facilidades para coger días libres, horarios fijos, descansos... En definitiva, poder desconectar de forma adecuada del trabajo.

Por eso, muchas personas se preguntan si la ley española recoge el derecho de los empleados a compaginar su empleo con su vida privada. Efectivamente, el Estatuto de los Trabajadores regula, entre otras cuestiones, que los empleados deben tener un descanso mínimo de 12 horas entre un turno y otro.

Así, además de la conciliación en su significado general, está fijado por ley el tiempo de desconexión en la transición entre un día y otro. Esta medida es importante sobre todo para los empleados bajo un régimen de turnos rotativos y que por ejemplo un lunes tengan turno de tarde y un martes horario de mañana.

Descanso semanal de 36 horas seguidas

Por lo tanto, es ilegal salir del trabajo a las 9 de la noche y entrar el día siguiente a las 8 de la mañana. De hecho, con los registros horarios obligatorios en todas las empresas, las inspecciones de trabajo tienen más información en el caso de que se abra un procedimiento.

A nivel semanal, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, estipula que el descanso mínimo semanal es de un día y medio o, dicho de otro modo, de 36 horas consecutivas. De este modo, ya sea durante el fin de semana o de lunes a viernes en el caso de que se trabaje los sábados y domingos, el margen de desconexión está amparado por ley.

También entran en juego los convenios colectivos, que pueden tener particularidades que varíen ligeramente el número de horas de reposo diarias o semanales de los trabajadores de la empresa.

En 2024, las infracciones de las empresas con respecto al registro de jornada -control del registro horario, tiempo de trabajo y horas extraordinarias- aumentaron un 8,78% respecto al año anterior, según los datos de Inspección de Trabajo.

¿A cuánto asciende la multa?

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción grave vulnerar los límites de jornada, descansos o distribución irregular: multas que van de 751 euros a 7.500 euros, según el blog de Asesorías Turon.

En este contexto, tanto el empleador como el asalariado deben ser conscientes de que hay que cumplir con una serie de reglas en el ámbito del registro horario para evitar consecuencias disciplinarias y/o económicas.