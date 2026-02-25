Hacienda asfixia a los grandes patrimonios: un nuevo tipo del 30% para el ahorro que supere los 300.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda sube al 30% el tipo máximo del IRPF para rentas del ahorro que superen los 300.000 euros desde 2025. La medida afecta solo a grandes patrimonios, no al ahorrador medio, y busca que el impuesto sea más progresivo. Grandes inversores podrían cambiar su residencia fiscal a países como Andorra, donde la carga impositiva es mucho menor. El éxodo de grandes patrimonios puede afectar negativamente a la economía española, especialmente en temas como las pensiones.

Cada vez queda menos para la declaración de la Renta 2025 y este nuevo año viene con algunos ajustes. Uno de ellos, afecta directamente a los grandes patrimonios de España.

Hacienda elevó el tipo máximo que grava la base de ahorro al 30% para aquellos que tengan más de 300.000 euros anuales en renta del ahorro.

En la práctica, esta medida soloafecta a los grandes inversores, no al ahorrador normal. Sin embargo, esto, a la larga, podría ahuyentar a estos grandes patrimonios hacia otros países donde tengan que pagar menos impuestos.

¿En qué consiste este cambio?

En primer lugar, es importante acotar que la 'renta del ahorro' es todo el dinero ganado a través de inversiones, es decir que incluye: intereses de cuentas, depósitos, bonos, Letras del Tesoro, dividendos de acciones y participaciones en fondos; al igual que plusvalías.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) funciona con tramos, ya que es un impuesto progresivo, con lo cual, mientras más dinero se gana, mayor importe a pagar.

Con esto, aquellas personas con una renta del ahorro superior a 300.000 euros anuales, pasan de tributar un 28% a un 30% desde el 1 de enero del 2025, según se estableció en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre.

¿Cómo se aplica este porcentaje? Por ejemplo, una persona que genera 400.000 euros de base del ahorro, tan solo 100.000 euros se gravan al 30%, el resto tributa por los tramos anteriores.

El objetivo de esta subida es hacer que este impuesto sea más progresivo y que haya más carga sobre las grandes rentas de capital, sin que salgan afectados la mayoría de los ahorradores minoristas.

Es importante acotar que esto solo afecta en la declaración de la Renta, no en el tipo de retención que aplican los bancos sobre intereses y dividendos en el momento del cobro.

No obstante, esto tiene una consecuencia importante para la economía española. Antes de este cambio, los grandes inversores ya criticaban la importante carga impositiva que tienen que enfrentar.

De hecho, este es el motivo detrás del conocido fenómeno de españoles viviendo en Andorra para evadir dicha carga impositiva.

Siguiendo el ejemplo anterior de una persona que acumula 400.000 euros en rentas del ahorro, en España esta persona tendría que pagar 101.880 euros con los tramos actuales.

Por el contrario, en Andorra, teniendo en cuenta que los primeros 3.000 euros se encuentran exentos y que el tipo fijo para residentes es del 10%; esta misma persona pagaría tan solo 39.700 euros en impuestos.

El problema que esto supone para la economía española es que estas grandes fortunas cambiarán su residencia fiscal y dejarán de cotizar en España, lo cual repercute en conocidas crisis como la de las pensiones.