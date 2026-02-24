Sor Marta, monja de clausura: “Nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 7:15 empezamos con un rezo poco conocido”

Las claves nuevo Generado con IA Sor Marta es una monja benedictina de clausura que vive en el monasterio de Sahagún, León, donde ingresó a los 18 años tras sentir la llamada religiosa a los 16. Describe su rutina diaria, que comienza a las 6 de la mañana y arranca con los maitines, un rezo poco conocido entre los laicos pero fundamental para las monjas. La vida en el monasterio se estructura en torno a la oración, el trabajo comunitario y la lectura espiritual, aunque también hay momentos de tiempo libre y actividades personales. Sor Marta destaca que, aunque su vida gira en torno a Dios, mantiene contacto con el mundo exterior y aprovecha ocasiones para vacaciones y actividades fuera del ámbito espiritual.

Sor Marta es una monja benedictina de vida contemplativa que reside en el monasterio de Sahagún, León. Marta sintió la llamada a los 16 años y desde entonces esta vocación rige toda su vida.

De esta manera, entró en el monasterio a los 18 años y 11 años después continúa llevando esta vida monástica y contemplativa, dedicada a la oración y a la comunidad.

Con ello, Sor Marta compartió en el pódcast Doble de Drama su rutina diaria y, además, habló un poco sobre cómo fue el momento de recibir la misteriosa 'llamada'.

"Mi vida va en torno a Dios"

Sor Marta se definió como "monja benedictina", expresando que "es lo que me representa y un poco a lo que gira toda mi vida, todo lo que hago y la vida que llevo, lógicamente, y lo que soy va en torno a esa llamada de Dios".

Tras esta introducción, la monja de clausura contó cómo llegó a la conclusión de que este estilo de vida era su destino. Comentó que el momento fue a los 16 años en un viaje con su familia al norte de España.

Sor Marta y los jóvenes de Doble de Drama Podcast en la entrevista. YouTube (@doblededrama)

Fueron al monasterio de San Salvador de Leyre, cerca de Navarra y comentó Marta que "allí fue, en esos parajes, en ese ambiente, porque el monasterio tiene una zona ajardinada muy grande y muy bonita y ahí empecé a sentir que algo conectaba conmigo, que eso es lo que estaba buscando, el qué, no lo sabía".

"Luego una segunda parte más profunda fue cuando entramos a la iglesia que además pillamos a los monjes rezando, tuvimos esa suerte. A los pies de la iglesia estaba la típica mesita con un montón de cosas para que lo cojan los fieles y estaba la regla de San Benito", recordó.

Así, comenzó a leer las enseñanzas del santo y a comprender cómo funcionaba la vida del monasterio: "Me puse a buscar en webs donde había benedictinas, porque el monasterio de Navarra es masculino".

La realidad es que esto le generó un "gran discernimiento" durante sus dos años de bachillerato porque acababa de entrar en un mundo que antes no conocía con tanta profundidad. Así, a los 18 años decidió entrar en el monasterio en Sahagún donde, 11 años después, se mantiene.

El día a día del monasterio

Muchos se preguntan cómo es el día a día de una monja benedictina, Sor Marta respondió a esta pregunta detallando cómo es su rutina diaria.

"Nos levantamos en torno a las 6 de la mañana, tenemos un espacio como para arreglarnos y a las 7:15 empezamos maitines o el oficio de lecturas", comenzó especificando.

A modo de paréntesis, decidió explicar qué son los maitines, ya que, explicó que son "poco conocidos": "Digamos que hay un rezo oficial de la Iglesia poco conocido, o sea los sacerdotes y las monjas lo rezamos todos los días, pero los laicos lo conocen poco".

"Digamos que es un rezo muy rico, muy basado en la Biblia, con salmos, con lecturas, cánticos, etc., que tiene siete momentos y las monjas de clausura y de vida contemplativa los rezamos todos", continuó explicando.

Sor Marta, monja de clausura: “Nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 7:15 empezamos con un rezo poco conocido”

"El oficio de lecturas es el rezo que se hace más temprano, se puede ordenar de otra manera, pero por lo general se hace el primero", detalló el primer paso de su rutina.

Una vez hacen este primer rezo, tienen el Laudes que es "un momento de oración personal, de una media hora, que es más libre".

"Luego ya tenemos la Eucaristía y después nos vamos a desayunar y al trabajo del día a día", manifestó Sor Marta. Explicó que en el monasterio cada una de las monjas tiene sus tareas y se las van repartiendo entre ellas.

Cuando llegan las 13:00 horas, señaló que "rezamos Sexta que es una hora intermedia de la Liturgia de las Horas que os digo y luego ya nos vamos a comer".

"En el comedor es costumbre que una lee alguna cuestión espiritual o alguna noticia de la Iglesia y otras sirven, y nos vamos rotando por semana", expresó Sor Marta.

Con esto, agregó que en las tardes también tienen horas de lectura personal que, por lo general, son de lectura espiritual.

Asimismo, confesó que algunos días, por lo general los domingos, si no hay mucho trabajo pueden aprovechar su tiempo libre para leer novelas o hacer actividades que no necesariamente estén relacionadas con el mundo espiritual.

Así, Sor Marta a sus 29 años lleva una vida enfocada a Dios y al mensaje de San Benito, pero donde también tiene un espacio para ir de vacaciones y sin desentenderse "ni del mundo ni de la gente".