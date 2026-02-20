Confirmada la subida del SMI en el BOE: ningún trabajador podrá cobrar menos de 1.221 euros al mes en 14 pagas

El secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la firma del SMI. Eduardo Parra / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, tras su publicación en el BOE. La subida, acordada entre Gobierno y sindicatos, tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero y la CEOE no la ha respaldado. Quienes cobren el SMI no tendrán que pagar IRPF y recibirán una compensación por el incremento correspondiente a enero. Desde 2018 el SMI ha aumentado un 66%, y la última subida para 2026 será del 3,1%, llegando a 1.221 euros en 14 pagas o 17.094 euros anuales.

Aunque no ha habido ‘entente cordiale’ entre los agentes sociales (Gobierno, patronal y sindicatos), el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya ha entrado en vigor. Ayer fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hoy está vigente con carácter retroactivo al 1 de enero.

Y es así tras el acuerdo entre Gobierno y sindicatos. La patronal CEOE no ha aceptado esta subida pese a las deducciones que le ofrecía a cambio el Gobierno.

Otro dato a tener en cuenta, además del carácter retroactivo antes indicado, es que a aquellas personas que cobren el SMI no se les aplicará el IRPF.

Así queda el SMI

Tras la publicación en el BOE, el SMI queda de la siguiente manera: 1.221 euros brutos mensuales si la persona lo cobra en 14 pagas, o 1.424,50 euros si las pagas extra están prorrateadas en 12 pagas.

En definitiva, sea de una o de otra forma, la cantidad final anual a percibir será de 17.094 euros brutos.

El hecho de que tenga carácter retroactivo supondrá para los trabajadores que deberán cobrar una especie de ‘paguilla’ correspondiente al incremento que deberían haber recibido durante el mes de enero.

Respecto a 2025, el incremento para este 2026 será del 3,1%. Traducido a euros, hablamos de 37 euros más al mes, y de 518 euros más al año.

Subidas del SMI

Conviene recordar que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el SMI ha vivido ocho subidas consecutivas. Ese año, la cantidad se situaba en 735,90 euros en 14 pagas.

Desde entonces, y año a año, las subidas quedan como siguen repartidas en 14 pagas: en 2019, un 22,3% (900 euros); en 2020, un 5,6% (950 euros); en 2021, un 1,6% (965 euros); en 2022, un 3,6% (1.000 euros); en 2023, un 8% (1.080 euros); en 2024, un 5% (1.134 euros), en 2025, un 4,2% (1.185 euros); y, en 2026, un 3,1% (1.221 euros).

Por lo tanto, y desde 2018 hasta 2026, el incremento ha sido del 66%. En todos estos años, la única ocasión en la que la CEOE se sumó al acuerdo fue en 2020.

Otro dato a tener en cuenta es que, tal y como dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es que la subida del SMI vendrá acompañada de “una revisión fiscal para las rentas más bajas”.

Así, y tal y como explica Gestha, la nueva deducción dejará sin tributar a quien cobre hasta los 17.094 euros y se reducirá progresivamente hasta los 20.000 euros, que se sumarán a los que ya la están utilizando desde los 15.876 euros vigentes en 2025.

El SMI es la retribución mínima que, por ley, debe cobrar cualquier trabajador por cuenta ajena en España por una jornada de trabajo legal, con independencia de su edad, sexo, tipo de contrato o sector.