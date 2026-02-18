Pablo Gil, analista, sobre la caída de las cripto: “Decir que nunca se tiene que salir de bitcoin es una estupidez”

Las claves nuevo Generado con IA El mercado de criptomonedas ha perdido un 22,64% de su valor en 2026, situándose en 2,29 billones de dólares. El bitcoin ha caído un 21,35% en el mismo periodo, pasando de 1,747 billones a 1,374 billones de dólares de capitalización. Pablo Gil, analista financiero, critica la idea de no vender nunca bitcoin y propone una gestión activa para proteger el capital en fases de alta volatilidad. Gil recomienda vender en alzas y recomprar durante caídas severas para multiplicar el patrimonio, defendiendo la especulación inteligente frente a la pasividad.

El mercado de las criptomonedas sigue de capa caída. Así lo demuestran los últimos datos referidos sólo a este año. Y es que, en 2026, el valor total del mercado de criptodivisas se ha hundido un 22,64%. Ha pasado de valer 2,99 billones de dólares a 2,29 billones.

Si ponemos el foco en el bitcoin, esa caída ha sido del 21,35% en el mismo periodo de tiempo. Eso se ha traducido en que, de tener una capitalización valorada en 1,747 billones de dólares, ha pasado a otra de 1,374 billones.

Ante esta situación, surgen las dudas: ¿permanecer o salir? “Escuchas a una corriente de gente que te dice que de bitcoin nunca se tiene que salir uno. Y yo digo que eso me parece una estupidez absoluta”, afirma el analista financiero Pablo Gil en un vídeo de YouTube.

Gestión activa

En dicho vídeo, Gil lo que propone es implementar una gestión activa en el mercado de criptomonedas con el fin de maximizar la rentabilidad frente a la volatilidad extrema. Y recuerda que bitcoin ha tenido “correcciones de entre el 75 y el 95%”.

Por eso, lo que sugiere es vender durante las alzas significativas para proteger el capital ante posibles desplomes drásticos. Una estrategia que busca aprovechar las correcciones severas de precio. Algo que ha sucedido en diferentes momentos de la historia de bitcoin.

Y es que, desde su punto de vista, al mantener liquidez disponible, un inversor lo que puede hacer es recomprar a precios bajos. De esta manera, multiplica su patrimonio de manera más efectiva que un espectador pasivo.

“Si lo haces bien es muy rentable. Te sales a 120.000 dólares o en torno a 120.000. Intentas comprarlo a 40.000. Y para cuando vuelves a 120.000, el que está ahí posicionado que no ha hecho nada, te dice ‘¿Ves? Ha vuelto’”, expone Pablo Gil.

Y continúa: “Y yo le digo que sí, genial, pero si yo he conseguido comprarlo a 40.000 es que he triplicado mi capital y tú estás igual que estabas".

En resumen, el analista financiero lo que viene a defender es que lo que denomina como especulación inteligente lo que permite es capitalizar los ciclos del mercado en lugar de únicamente esperar su recuperación.