Miles de jubilados aún pueden conseguir su plaza para el Imserso en 2026: revelan que hay 80.000 vacantes libres

Las claves nuevo Generado con IA Aún quedan 80.000 plazas disponibles para el programa de viajes del Imserso en 2026, especialmente en destinos costeros como Cádiz, Almería, La Manga, Tarragona, Barcelona, Benidorm y Torrevieja. El plazo extraordinario para solicitar plaza se extiende hasta el 30 de abril de 2026, tras el cierre del plazo ordinario en julio. El Imserso reparte las plazas de forma proporcional durante todos los meses, por lo que las vacantes actuales corresponden a los meses de primavera. El programa está dirigido a pensionistas y mayores de 65 años, e incluye alojamiento en hotel, pensión completa, transporte, seguro médico básico y actividades, con tarifas especiales para personas con menos recursos.

El año pasado, el Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, convocó 879.213 plazas para las personas mayores que quisieran participar en el programa del Imserso en 2026.

Aunque las ventas empezaron el pasado 6 de octubre, aún sigue habiendo vacantes libres en varios destinos a lo largo del país, tal y como han revelado varios pensionistas tras aportar capturas de pantalla a la plataforma Preferente, especializada en noticias sobre turismo.

De hecho, según este medio hay un número muy elevado de plazas libres entre febrero y mayo en destinos costeros del este y sur de la península. Destacan Cádiz, Almería, La Manga (Murcia), Tarragona, Barcelona, Benidorm, Torrevieja, Córdoba y Aranjuez (Madrid).

¿Hasta cuándo se puede conseguir una plaza?

Lugares pensados para que las personas mayores y con menos recursos puedan disfrutar de unas vacaciones económicas en el mar, la ciudad o la montaña.

Preferente ha informado a su vez que todavía falta un total de 80.000 plazas sin vender, casi un 10% del total. El plazo ordinario para conseguir una cerró el pasado 23 de julio, aunque el extraordinario se alarga hasta el 30 de abril de 2026, por lo que todavía hay esperanza.

El motivo que explica que un servicio con tanta demanda no se haya agotado es la política del Imserso de evitar la concentración de viajes en las mismas fechas (verano). Así, las entidades responsables están obligadas a repartir las plazas de forma proporcional durante todos los meses de la campaña.

Esto explica que las vacantes disponibles correspondan al periodo primaveral, puesto que a partir de junio están todas completamente agotadas.

Requisitos del Imserso

Los requisitos principales para disfrutar del programa del Imserso son ser pensionista de jubilación o de viudedad, tener una incapacidad permanente o ser una persona beneficiaria de la Seguridad Social con 65 años o más.

Las rentas más altas no están excluidas, pero parten con desventaja en el reparto de solicitudes ya que es un sistema pensado para los pensionistas con menor capacidad económica.

El Imserso incluye alojamiento en hotel con pensión completa en su mayoría, transporte de ida y vuelta, seguro médico básico y una serie de actividades lúdicas y de animación para entretener a los participantes.

El precio, para los perceptores de la Seguridad Social con menos recursos, está fijado en una tarifa especial de 50 euros.