Gregorio Estévez, inversor: “Si piensas que comprar una casa de 100.000€ te va a costar eso, tenemos un problema”

Las claves nuevo Generado con IA Gregorio Estévez advierte que comprar una vivienda de 100.000 euros implica más gastos de los que se suelen considerar inicialmente. Para adquirir una casa, se recomienda tener ahorrado alrededor del 30% del precio final para cubrir la entrada y los gastos asociados. Los compradores deben contemplar impuestos, notaría, registro y provisión de fondos, lo que puede elevar la necesidad de liquidez a unos 113.000 euros. La falta de planificación financiera es la principal causa de que muchas operaciones de compra de vivienda no lleguen a concretarse.

Comprar una vivienda se ha convertido en una especie de misión imposible para muchas personas. Entre otras razones, porque los precios no paran de subir. Y todo parece indicar que seguirá la misma tónica durante 2026.

“No voy a darte rodeos. Si piensas que comprar una casa de 100.000 euros te va a costar 100.000 euros, tenemos un problema”, afirma Gregorio Estévez, inversor y formador inmobiliario, en la red social LinkedIn.

¿Y cuál es el precio de esa vivienda de 100.000 euros? A continuación, te mostramos los argumentos del experto y en cuánto se infla esa cantidad.

Comprar vivienda

Aquellas personas que finalmente dan el paso de adquirir un inmueble tienen que tener en cuenta una serie de datos. Por ejemplo, necesitan tener ahorrado alrededor del 30% del precio final de la vivienda.

Un 20% de esa cantidad sería para lo que se conoce como ‘entrada’ (es decir, la cantidad que el banco no suele financiar). Sí financia el 80%, por norma. Y el 10% restante para los gastos de notaría, impuestos, registro y gestoría.

“La realidad es que necesitas unos 113.000 euros de liquidez real”, concreta Gregorio Estévez. Y añade: “Esta es la razón principal por la que se caen las operaciones a última hora”.

Dicha razón no tiene nada que ver con el piso, sino con la falta de planificación financiera. “El comprador amateur mira el precio de publicidad. El comprador inteligente calcula la 'regla del coste real', continúa el experto. ¿Cuál es?

La misma se divide en tres bloques de gastos que el comprador debe tener en cuenta para que la operación acabe llegando a la notaría.

Por un lado, los impuestos (un 10% de media). “Dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas puede ser algo menos”, matiza Estévez.

Y, por otro lado, los gastos de notaría y registro (unos 3.000 euros), y la provisión de fondos hipotecaria.

“Mucho entusiasmo. Cero números. ¿Resultado? Frustración y pérdida de tiempo. Esto no va de tener suerte. Va de tener sistema y previsión”, concluye Gregorio Estévez.