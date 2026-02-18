El Gobierno ratifica que los desalojados por el temporal recibirán 150 euros por noche que hayan pasado fuera de casa

Una ayuda con la que reducir los daños ocasionados por el temporal. Europa Press

Los desalojados por el último temporal en España recibirán 150 euros por cada noche que hayan tenido que pasar fuera de sus casas.

Así lo ha confirmado el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la aprobación de un decreto ley en el Consejo de Ministros, en el que se recogen medidas urgentes para ayudar a las personas afectadas por las fuertes lluvias.

La decisión llega después del paso de un tren de borrascas que ha golpeado con fuerza al suroeste de la península, especialmente a Andalucía, dejando más de 10.000 personas fuera de sus hogares.

En total, han sido 12.400 personas las desalojadas, de las que más de 11.000 viven en Andalucía.

Cada una de ellas cobrará 150 euros por noche. Esto significa que una familia de cuatro miembros que haya pasado diez días fuera podría recibir hasta 6.000 euros solo por este concepto.

Una medida que cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que todavía hay 733 personas que no han podido regresar a casa y que en municipios como Grazalema algunos vecinos han estado al menos 12 días fuera.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue la encargada de explicar los detalles del decreto aprobado en el Consejo de Ministros, asegurando que "el objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción".

No obstante, además de la ayuda por desalojo, el Gobierno ha cuadruplicado las subvenciones por daños en viviendas. Ahora, las familias que hayan perdido su casa por completo podrán recibir hasta 60.480 euros, frente a los 15.120 que marcaba la ley hasta ahora.

Para daños importantes pero que no afectan a la estructura habrá hasta 20.000 euros, y por pérdida de enseres, hasta 10.000.

El paquete estatal moviliza 7.000 millones de euros. Incluye 2.000 millones para ayuntamientos, 600 millones para caminos rurales a través de Tragsa, y otros 2.000 millones para agricultores y ganaderos.

Asimismo, también habrá un plan de empleo de 50 millones y una línea de 120 millones para negocios, especialmente en localidades como Benaoján y Dúdar.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha respaldado un plan autonómico de 1.760 millones dentro del Plan Actúa.

Más allá de las cifras, estas ayudas parecen que supondrán un alivio directo y rápido para miles de familias que, de un día para otro, se vieron obligadas a decir adiós a sus casas.