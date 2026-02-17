Ya es oficial: la UE confirma 1.490 plazas para nuevos funcionarios, con salarios de 5.500 € y sin experiencia previa

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea abrirá 1.490 nuevas plazas de funcionario para la administración comunitaria, sin requerir experiencia previa. Los aspirantes solo necesitan un título universitario de al menos tres años y acreditar conocimientos en dos lenguas oficiales de la UE. El salario inicial para estos puestos puede superar los 5.000 euros brutos mensuales, más complementos y beneficios. El proceso de selección incluye pruebas online de razonamiento, conocimientos sobre la UE, competencias digitales y una redacción, con plazos clave hasta octubre de 2026.

Se estima que la Unión Europea (UE) emplea entre 60.000 y 80.000 personas dedicadas a una serie de funciones como elaborar leyes, gestionarlas y supervisar su cumplimiento.

La UE ofrece una amplia variedad de puestos en sus distintas instituciones, como el Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Cuentas.

Por ello, con el objetivo de reforzar su plantilla, el próximo año se abrirán 1.490 nuevas plazas para trabajar en la Administración de la UE, con condiciones laborales atractivas y sin exigir experiencia previa.

Bruselas busca trabajadores

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) ha lanzado una de las convocatorias más relevantes de los últimos años para trabajar en las instituciones comunitarias: 1.490 plazas para Administración de la Unión Europea en el grado AD5.

Una cifra poco habitual que, además, llega con un requisito especialmente llamativo: no se exige experiencia profesional previa.

Se trata de una oportunidad real para titulados universitarios que quieran iniciar su carrera en el ámbito europeo.

Basta con contar con un título de al menos tres años (finalizado antes del 30 de septiembre de 2026) para cumplir el requisito académico. No se solicitan ni másteres ni trayectoria laboral específica.

El salario también es un incentivo importante. Un Administrador AD5 puede superar los 5.000 euros brutos mensuales en el inicio de su carrera, a lo que se añaden complementos y beneficios propios de las instituciones europeas.

Donde sí hay que prestar atención es en los idiomas. La convocatoria exige acreditar conocimientos en dos lenguas oficiales de la UE de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia.

La Lengua 1 debe tener un nivel mínimo C1 y será el idioma en el que se realizarán las pruebas de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Mientras, la Lengua 2 debe acreditarse un nivel mínimo B2 y será usada en las pruebas de conocimientos sobre la UE.

El proceso de inscripción es completamente online, a través de la web de EPSO o del Portal Único del Candidato, y requiere crear previamente una cuenta EU Login.

El primer plazo clave finaliza el 10 de marzo de 2026 a las 12:00 (hora de Bruselas), fecha límite para presentar la candidatura y adjuntar el documento de identidad.

Por otro lado, para el segundo plazo importante habrá que esperar hasta el 7 de octubre de 2026, cuando deberán aportarse los documentos acreditativos de títulos e idiomas.

La selección consta de cuatro pruebas realizadas a distancia con supervisión remota. En primer lugar, las pruebas de razonamiento (verbal, numérico y abstracto).

Después, una prueba de conocimientos sobre la Unión Europea, otra de competencias digitales basada en el marco DigComp y, finalmente, una redacción libre sobre temas relacionados con la UE.

La puntuación se calcula en dos fases. En una primera criba cuentan el razonamiento verbal (40%), los conocimientos sobre la UE (30%) y las competencias digitales (30%).

Solo quienes obtengan las mejores notas (hasta 1,5 veces el número de plazas) pasarán a la evaluación de la redacción. En la puntuación final, la redacción tendrá un peso del 15%.

A pesar de que las fechas de examen aún no se han aplicado, todo apunta a que las pruebas podrían celebrarse entre mayo y septiembre de 2026.

Para muchos graduados, esta convocatoria representa una puerta directa a una carrera estable, internacional y con proyección dentro de la Unión Europea.