Kewan Ye (30), emprendedor chino en España: “Creé un negocio de ropa de marca y facturamos 50.000 € al mes”

Kewan Ye, también llamado José, es un joven emprendedor que, aunque nació en España, sus padres son de China y le han inculcado la cultura de este país, lo cual describió que, a la larga, supuso un choque cultural.

Así, el joven empresario, cuando alcanzó la mayoría de edad, rompió el esquema tradicional de sus padres y optó por abandonar el negocio familiar y emprender por su cuenta. Sin embargo, tuvo varios fracasos, tanto es así que acabó en mundos dispares como un sex shop o una asociación de cannabis.

A pesar de los baches, acabó consiguiendo su nicho en los negocios de ropa de marca, donde ahora consigue facturar hasta 50.000 euros. De esta manera, el joven habló en el podcast Un café incapto con José, con el empresario José Elías, y reflexionó sobre las empresas familiares chinas.

La mentalidad china contra la española

El joven comenzó explicando que se independizó mucho antes de lo normal, "no porque yo he querido, sino porque las circunstancias me lo pedían", contó.

Señaló que su padre tuvo varios negocios, pero parecía que ninguno terminaba de triunfar. Tuvo un restaurante donde "ganó algo de dinero", no obstante tomó la decisión de invertirlo en China y lo perdió.

Así, su padre volvió a España y decidió montar bares, en los que José aseguró que "todo iba mal". Con este panorama, el joven emprendedor habló con su padre y le explicó que "yo lo siento, pero este verano quieras o no, yo me piro de aquí".

La inquietud del joven que lo llevó a salir del nido era que "tengo que hacer algo". Esta decisión de José, realmente es un choque con la cultura china, principalmente porque, como explicó "respetamos mucho a los mayores, pero llega un punto...".

Lo cierto es que, a pesar de que sabía que sus padres esperaban seguir teniéndolo para ayudarles con sus negocios, principalmente porque su padre no manejaba el español y necesitaba esa ayuda, José señaló que "yo realmente no quería eso, quería salir de ahí".

"Yo quería salir, aunque no ganase nada, pero quería ver el mundo y aprender cosas, y ahí di el paso y me fui a Barcelona", recordó el joven emprendedor.

En su vida en Barcelona, el joven se dedicó a invertir: "Invertí en negocios e invertí en casi todo en Badalona: una tienda de accesorios, alimento para mascotas, una sex shop...", confesó.

Tanto fue así que hasta invirtió en una asociación de marihuana donde se puede fumar esta droga legalmente. "Durante ese proceso, de lo que había ganado, lo había invertido todo", manifestó.

"Claro, en la mentalidad china los padres también meten presión y te dicen 'móntate algo físico', y yo ahí con la presión, porque me iba a casar también, salían oportunidades y dije 'voy a meter aquí y aquí' y al final, todo ha ido mal", se sinceró José.

A pesar de que las cosas no hubiesen salido como esperaba en un principio, todo comenzó a mejorar cuando conoció a su socia quien llevaba "30 años y pico haciendo negocios en Badalona".

"Ahora estoy en un proyecto de ropa de marca intermedia que en Badalona (...) hay muchas cosas iguales y de marca solo estamos nosotros", comentó José. Con ello, confesó que vendiendo esta ropa de marca "estamos facturando ya bien unos 40.000 y 50.000 euros de media al mes".

Asimismo, expresó que "podríamos más, porque realmente cuando tienes un negocio físico no llegas a la gente que viene", comenzó explicando, "el día que más trabajo tenemos es el domingo, que es cuando viene la gente a comprar en Badalona, los mayoristas".

De esta manera, comentó que son un negocio mayorista, pero que buscan llegar a más contacto con su cliente, por lo cual ha decidido crear su página web: "Realmente, durante este proceso, yo quiero llevar el negocio bien y que gane dinero".

Agregó que la ropa de marca no la importa de China, sino que la compra en Europa, exactamente en Italia.

"Los chinos somos realmente emprendedores, pero ¿por qué no llegamos a crear como una empresa grande o que sea bastante escalable o que llegue, por ejemplo, a la Bolsa en Europa", se preguntó el joven empresario.

Con esto, para ilustrar su punto, puso de ejemplo los bazares: "Una familia a lo mejor tiene 11 bazares, pero no llegan a algo".

El joven y José Elías, discutieron sobre las diferencias de mentalidad entre la cultura europea y la china, destacando que aunque en efecto tienen "el gen emprendedor", son "reacios a compartir información con los demás y os dejáis dinero entre vosotros".

Finalmente, el joven chino recalcó su deseo de continuar emprendiendo en España, porque además lo considera el "mejor país del mundo": "Yo quiero hacer negocio aquí y voy a vivir aquí, porque España como país es el mejor del mundo".