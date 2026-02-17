Confirmado por el Gobierno: una deducción de hasta 1.350€ en el IRPF para propietarios con seguro de hogar

Una deducción que pocos conocen a la hora de hacer la renta. Europa Press

Con la campaña de la Renta a la vuelta de la esquina, conviene repasar con calma qué gastos pueden ayudarte a pagar menos impuestos.

Y es que entre las opciones que siguen vigentes en este nuevo ejercicio está la posibilidad de incluir el seguro de hogar dentro de la deducción por vivienda habitual.

Una oportunidad que puede traducirse en un ahorro de hasta 1.350 euros en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Sin embargo, esta ventaja, que muchas personas pasan por alto, solo pueden aplicarla quienes compraron su vivienda habitual antes de enero de 2013 y siguen acogidos al antiguo régimen de deducción por inversión en vivienda.

Las adquisiciones posteriores a esa fecha ya no generan este derecho, por lo que no todos los propietarios pueden beneficiarse.

Para poder incluir el seguro, es necesario que esté vinculado a la hipoteca y que cubra riesgos básicos relacionados con la protección del inmueble, como incendios o daños estructurales.

En la práctica, se trata del seguro que muchas entidades exigen al conceder el préstamo hipotecario. No se pueden deducir coberturas adicionales que no estén directamente relacionadas con la garantía del valor de la vivienda.

El importe máximo sobre el que se aplica la deducción por vivienda habitual es de 9.040 euros al año. Sobre esa cantidad se calcula un 15 por ciento, lo que permite alcanzar una rebaja en la cuota de hasta unos 1.350 euros.

La cifra final dependerá de lo que cada contribuyente haya pagado realmente por la hipoteca y por el seguro vinculado a ella durante el ejercicio fiscal.

También deben tener en cuenta esta posibilidad los trabajadores autónomos que desarrollan su actividad desde casa.

Si destinan una parte concreta de la vivienda a su trabajo, pueden deducir de forma proporcional los gastos asociados, incluido el seguro de hogar, en función de los metros utilizados para la actividad económica.