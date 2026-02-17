Confirmada por el Gobierno la construcción de 15.000 viviendas sociales: un plan “insuficiente” para los expertos

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha anunciado la construcción de 15.000 viviendas sociales al año mediante el fondo soberano 'España crece', que movilizará 23.000 millones de euros. Expertos valoran positivamente la iniciativa, pero consideran que es insuficiente para cubrir el déficit de 700.000 viviendas señalado por el Banco de España. Se advierte que el éxito del plan depende de agilizar la gestión del suelo y simplificar la burocracia, no solo de la financiación. La ejecución de estas viviendas podría tardar hasta siete años, lo que retrasa el impacto efectivo sobre el problema actual de acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su batería de medidas relacionadas con la vivienda. La última ‘bala’ ha sido la presentación del fondo soberano conocido como ‘España crece’.

El mismo pretende movilizar 23.000 millones de euros en financiación pública (14.000 millones) y privada (9.000 millones) para impulsar la construcción de vivienda pública para jóvenes y familias que no puedan pagar los actuales precios del mercado. Eso se traducirá en la construcción de 15.000 viviendas asequibles al año.

Diferentes expertos coinciden en señalar que el fondo soberano va en la buena dirección pero no arregla el problema de fondo. A continuación, te mostramos sus argumentos y los pasos a dar para solucionar este problema.

Actuar sobre suelo y burocracia

Los expertos en vivienda no dudan en dar la bienvenida a la propuesta que, según el presidente del Gobierno, ofrecerá una “alfombra roja” a promotores privados para levantar viviendas.

“Todo lo que sea movilizar financiación para construir más vivienda es positivo. España necesita más oferta, especialmente vivienda pública y asequible. Pero el dinero, por sí solo, no resuelve el problema si no se actúa de forma decidida sobre el suelo y la burocracia”, afirma Iñaki Unsain.

El Personal Shopper Inmobiliario (PSI) y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, asimismo, cree que el fondo “va en la buena dirección”. Sin embargo, la falta de financiación no es el único obstáculo ni el principal para construir vivienda.

“En muchas ciudades el problema no es que no haya promotores dispuestos a construir, sino que no hay suelo finalista suficiente o los plazos administrativos son eternos”, añade. “Si no se simplifican licencias y se desbloquean desarrollos, el impacto real puede quedarse muy por debajo de lo anunciado”.

“Desajuste profundo”

Los expertos creen que el fondo soberano supone un cambio de paradigma al plantear planes a largo plazo. Pero propone 15.000 viviendas anuales, cuando el Banco de España sitúa el déficit en 700.000 viviendas.

"Estamos en un desajuste profundo que se va a agravar, según la proyección de hogares del INE. En los próximos 15 años, España crecerá casi 3,7 millones de nuevos hogares. Inyectar 23.000 millones de euros es valiente, pero el dinero por sí solo no levanta muros”, subraya Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Es más, si dicho plan “no viene acompañado de una gestión del suelo ágil y de seguridad jurídica, la brecha entre oferta y demanda seguirá expulsando a los ciudadanos del mercado".

Y Ricard Garriga, CEO de Trioteca, recuerda que “cada vez que cualquier Gobierno anuncia un plan para poner vivienda de protección oficial encima de la mesa, tanto de compra como de alquiler, la media actualmente está en torno a los siete años de ejecución”.

Es decir, que habría que esperar a 2033 para tener las primeras 15.000 viviendas. Esto está muy bien, aunque el problema lo tenemos ahora”, subraya.

Opinión que comparte Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito: “Los efectos de un programa de este tipo no se producen de forma inmediata. Requieren planificación urbana ágil, seguridad jurídica y coordinación entre administraciones, además de modelos de financiación que permitan desarrollar proyectos viables en el tiempo”.

Desde su punto de vista, “incrementar la oferta, profesionalizar la gestión y asegurar previsibilidad normativa son condiciones esenciales para que el mercado funcione con mayor equilibrio”.

En resumen, los expertos ven el fondo soberano como un paso positivo pero insuficiente si no se agiliza el suelo y la gestión.