Es oficial: miles de trabajadores que cobran el salario mínimo tendrán que presentar la declaración de la Renta en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1%, situándolo en 1.221 euros mensuales en 2026. Los trabajadores que cobren el SMI y tengan dos pagadores en 2025 estarán obligados a presentar la declaración de la Renta en 2026. Hacienda aplicará una deducción de 592 euros anuales para empleados con salarios inferiores a 17.256 euros, compensando el pago de impuestos mensual. El plazo para presentar la declaración de la Renta será del 8 de abril al 30 de junio, afectando en algunos casos a los perceptores del salario mínimo.

Tras varias semanas de negociaciones con los sindicatos, el Gobierno ha aprobado finalmente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 %, a 1.221 euros en 2026, lo que equivale a 37 euros brutos más al mes y un total de 17.094 euros anuales.

El incremento se va a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y va a suponer que miles de trabajadores aprecien un aumento salarial en un contexto de aumento generalizado de los productos básicos y de la vivienda.

Cabe destacar que, aunque la subida sólo tenga relevancia para la declaración de la Renta de 2027, los asalariados que cobren el SMI -si han tenido dos pagadores durante el año- están obligados a presentar la declaración del IRPF también en este 2026.

¿Qué ocurre si tengo dos pagadores?

El umbral con sólo un pagador es de 22.000 euros anuales, superior a los 16.576 euros anuales que han cobrado los trabajadores acogidos al SMI durante 2025.

En cambio, para aquellos que hayan tenido dos trabajos distintos y, a su vez, diferentes empleadores, el límite es de 15.876 euros. Por ello, en este caso sí se supera el umbral y es obligatorio liquidar el IRPF ante la Agencia Tributaria (AEAT).

No obstante, en el caso de que se tengan varios pagadores y el segundo o los siguientes no alcancen los 1.500 euros anuales, no existe obligatoriedad para el contribuyente.

En resumen, si un empleado ha ganado este 2025 1.184 euros brutos mensuales en dos trabajos distintos, tendrá que rendir cuentas con la AEAT.

Por contra, si en la segunda compañía sólo ha estado un mes durante 2025 con ese salario, no será obligatorio porque se queda por debajo del límite de 1.500 euros.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero; y el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz han estado debatiendo en los últimos meses sobre si los perceptores del SMI tienen que pagar o no el IRPF.

Deducción de casi 600 euros

Finalmente, para neutralizar los efectos de este tributo, Hacienda aplicará una deducción de 592 euros anuales a los empleados con salarios más bajos, en concreto a aquellos cuya remuneración sea inferior a los 17.256 euros.

Así, aunque este año sí se les grava el impuesto sobre la renta, en la declaración de la Renta de 2027 recibirán una devolución que compensará el pago de impuestos mensual que han tenido que realizar durante 2025.

La declaración de la Renta arranca en menos de 2 meses. A partir del próximo 8 de abril y hasta el 30 de junio, se abre el plazo para que los contribuyentes pasen el examen anual de Hacienda y, como se ha comentado previamente, en algunos casos también lo van a tener que pasar los beneficiarios del salario mínimo.