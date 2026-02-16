Marta Alejandre, abogada experta en herencias: "El donante en vida sí tiene que tributar en el IRPF"

Las claves nuevo Generado con IA El donante de una vivienda en vida debe tributar en el IRPF si la propiedad ha aumentado de valor desde su adquisición. Si el donante tiene más de 65 años y dona su vivienda habitual, puede estar exento del pago de impuestos siempre que haya residido allí al menos tres años. Las herencias están exentas del IRPF porque tributan por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no por la renta. Cada vez es más común heredar viviendas a edades avanzadas, lo que puede demorar la adquisición de una casa por herencia.

Las donaciones entre familiares generan algunas dudas entre los contribuyentes, sobre todo en relación a los impuestos. Según la ley del Impuesto sobre la Renta y las Personas Físicas (IRPF), el donante debe tributar si el bien ha aumentado de valor desde su adquisición.

Por eso, en el caso de que unos padres donen a su hijo la vivienda familiar, como los inmuebles tienden a aumentar su valor, el movimiento estará gravado en el IRPF porque se va a producir una alteración en su patrimonio.

Así lo confirma la abogada experta en herencias Marta Alejandre, quien ha asegurado que, a diferencia de las herencias, "las donaciones en vida sí tributan".

¿Qué ocurre con la donación de la vivienda habitual?

La letrada ha intervenido en una entrevista en La Mirada Crítica, donde ha advertido de la importancia de conocer de forma adecuada el marco fiscal antes de realizar una donación, ya que el mordisco de Hacienda puede ser mayor de lo esperado.

En el supuesto de que el donante tenga más de 65 años, puede estar exento del pago de impuestos si es su vivienda habitual, es decir, que el contribuyente haya residido allí durante al menos tres años.

Las herencias, en cambio, están exentas del IRPF porque están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en vez de a la renta.

En este sentido, ha recordado que una herencia tiene su parte positiva y su parte negativa. En el contexto de la vivienda, puede hacer que no tengas que comprar una vivienda en un momento de precios disparados.

Sin embargo, si la casa aún no está pagada, el sucesor tendrá que asumir el coste de la hipoteca. Algo que, en función de la situación económica del heredero, puede convertirse en un serio problema.

Además, Alejandra explica durante la entrevista que, debido al aumento de la esperanza de vida, cada vez es más común que haya gente que hereda la vivienda a una edad muy avanzada, a diferencia de lo que ocurría en el pasado.

Herencias tardías

"Ahora mismo hay personas que tienen 100 años e igual sus hijos no heredan hasta los 70 años", recalca. Por eso, es fundamental tener un plan propio de adquisición de una vivienda al margen de la posibilidad de heredar, ya que se puede demorar.

Las herencias y las donaciones son uno de los trámites que más dudas generan entre los contribuyentes por los diferentes matices que existen a nivel impositivo. Por ello, siempre es importante contar con información oficial y con el apoyo de abogados expertos en la temática.