José, médico de urgencias: "Trabajamos hasta 90 horas semanales que no cotizan pero sí se tributan por Hacienda"

Las claves nuevo Generado con IA Los médicos de urgencias en España suelen trabajar hasta 90 horas semanales, superando ampliamente los límites legales y sin que todas esas horas coticen para la jubilación. La sobrecarga y falta de recursos humanos provoca que un solo médico cubra turnos que corresponderían a tres profesionales, lo que beneficia a la administración pero perjudica a los sanitarios. Solo las primeras siete horas de las guardias cuentan para la Seguridad Social, mientras que los médicos deben tributar por todas las horas trabajadas. La situación actual ha motivado una huelga indefinida de los médicos, quienes reclaman mejores condiciones laborales, regulación específica de jornadas y un estatuto propio.

Ejercer la medicina es una labor que exige una enorme vocación. No solo por los años de formación y estudio que conlleva, sino también por las duras condiciones a las que muchos profesionales se enfrentan cada día.

Sueldos insuficientes, sobrecarga de pacientes y guardias interminables forman parte de la rutina de numerosos sanitarios. Son múltiples las dificultades que deben afrontar a lo largo de sus jornadas.

En este contexto, José Manuel Portal, médico de urgencias, ha compartido en sus redes sociales (@doctorporto) la difícil y preocupante realidad que viven muchos compañeros en su trabajo diario.

De hecho, precisamente el rechazo de los médicos a las "penosas condiciones laborales" que recoge el Estatuto Marco pactado por Sanidad con los sindicatos es la motivación a la huelga indefinida que ha empezado en febrero y permanecerá hasta junio.

El principal reclamo de los médicos es su propio Estatuto, que incluya capacidad de negociación diferenciada, regulación específica de su jornada, guardias y carrera profesional.

Las condiciones de los médicos

En España, las áreas de urgencias atraviesan una situación cada vez más exigente, con facultativos y equipos sanitarios soportando turnos prolongados y guardias encadenadas.

No es raro que algunos profesionales acumulen más de 80 horas de trabajo a la semana, una cifra que rebasa ampliamente los límites aconsejados por la legislación laboral vigente.

La sobrecarga de trabajo no solo perjudica a los profesionales, sino también a los pacientes. El cansancio acumulado puede causar fallos, retrasos y problemas para mantener la atención en momentos delicados.

Esta situación no es casual, sino consecuencia de años sin suficiente inversión ni una buena planificación en la sanidad. Con pocos recursos y cada vez más demanda, muchos trabajadores soportan niveles muy altos de estrés.

Por ello, José Manuel Portal decidió contar en sus redes sociales la realidad que viven él y muchos compañeros en urgencias. "Los médicos hacemos una guardia y libramos cinco días. Qué bien vivimos, ¿verdad? Pues eso es mentira", afirmó.

José Manuel confesaba cómo "la realidad es que podemos llegar a trabajar hasta 90 horas a la semana, sin que en algunos casos se respeten las 36 horas de descanso obligatorias. El principal motivo es la falta de recursos humanos".

El médico de urgencias explicaba que una guardia de 24 horas realizada por una sola persona equivale a tres turnos que normalmente cubrirían tres profesionales distintos: "Esto se hace con el consiguiente ahorro para la administración".

Portal señala que esta práctica, aunque suponga un ahorro para el sistema sanitario, perjudica a los propios trabajadores en términos de cotización.

"De esa guardia solo se cotiza a la Seguridad Social la jornada ordinaria, es decir, las siete primeras horas", apuntaba. "El resto no cuenta para la jubilación, aunque sí tenemos que tributar por Hacienda".

Asimismo, José Manuel dejaba una reflexión, dibujando un símil entre los sanitarios y los pilotos de avión si ambos tuviesen las mismas condiciones laborales.

"¿Te montarías en un avión sabiendo que el piloto lleva 12 o 16 horas de vuelo sin descanso?", señalaba. "Eso pasa en urgencias cuando vas a las 2 de la mañana. Y el médico que te atienda llevará trabajando 18 horas seguidas con un descanso de poco más de una hora".

La sobrecarga laboral en los servicios de urgencia es un problema estructural que necesita respuestas urgentes. Reorganizar los turnos y reforzar las plantillas resulta fundamental para asegurar que el sistema sanitario funcione de forma adecuada.

Mejorar estas condiciones no solo supone cuidar a los profesionales, sino también elevar la calidad de la atención. Contar con personal suficiente y garantizar los descansos necesarios favorece una asistencia más segura, eficiente y beneficiosa para los pacientes.