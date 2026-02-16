Entramos en la casa más cara de Madrid: 20,9 millones de euros por 1.000 m², 5 habitaciones y vistas al Jardín Botánico

Las claves nuevo Generado con IA El piso más caro de Madrid, valorado en 20,9 millones de euros, está ubicado en el barrio de Los Jerónimos y cuenta con más de 1.000 m². La vivienda dispone de cinco habitaciones en suite, todas con terraza, gimnasio, biblioteca, bodega, suelos radiantes y sistemas domóticos avanzados. Ofrece vistas privilegiadas al Real Jardín Botánico, servicios exclusivos como seguridad 24 horas, portero físico, cinco plazas de garaje y ascensor privado. El precio del metro cuadrado en Madrid alcanza los 4.585 euros, muy por encima de la media nacional, reflejando el auge del sector inmobiliario de lujo.

El piso más caro y exclusivo de Madrid ha llegado. En el barrio de Los Jerónimos se encuentra este piso comercializado por la firma de lujo Property Partners, estableciendo un nuevo récord en el dinámico mercado inmobiliario madrileño: 20,9 millones de euros.

Ubicado junto al Parque del Retiro, frente al Real Jardín Botánico y cerca del Triángulo del Arte, el inmueble supera los 1.000 metros cuadrados y ha sido completamente reformado y redecorado con una inversión superior a dos millones de euros.

El objetivo de la remodelación era aportar al piso amplitud, luminosidad y confort. Además, ha supuesto un hito no solo en el segmento residencial de alto standing en Madrid, sino que sitúa esta operación en el mapa europeo del lujo inmobiliario.

¿Qué ofrece un piso de 20,9 millones?

Este inmueble que, desde su anuncio ha supuesto una importante fuente de curiosidad, consta de cinco habitaciones en suite, todas con terraza propia.

El dormitorio principal cuenta con vistas hacia el Jardín Botánico, baño con ducha y bañera, luz natural, y dos vestidores diseñados a medida: uno con materiales sobrios y elegantes, otro de estética más delicada.

El baño del dormitorio principal. Foto cedida Property Partners

Así, completan la distribución una habitación de servicio con baño, una cocina de amplias dimensiones conectada al salón mediante una gran puerta corredera.

El salón y zona social ocupan unos 200 metros cuadrados, además cuenta con un despacho con biblioteca y acceso a la terraza, family room, gimnasio con equipamiento de última generación, aseo propio y una cava de vinos de gran capacidad.

Gimnasio en la vivienda. Foto cedida Property Partners

Algunos de los aspectos que han sido resaltados de dicha vivienda, además de los mencionados, son suelos radiantes, sistemas domóticos avanzados, biblioteca, bodega, gimnasio, vestidores y terrazas perimetrales con vistas al Botánico.

Asimismo, dispone de servicios como cinco plazas de garaje, dos trasteros, ascensor privado, portero físico y seguridad 24 horas, garantizando privacidad y tranquilidad en pleno centro de la ciudad.

Despacho con biblioteca. Foto cedida Property Partners

Todas estas características, convierten al inmueble en una residencia de lujo y en un activo patrimonial de alto valor con un potencial de revalorización excepcional.

Felipe Reuse, director general de Property Partners, señaló que "el mercado madrileño de súper lujo ha alcanzado un grado de madurez que permite operaciones de este calibre. Esta propiedad, por su ubicación y características, está llamada a convertirse en un icono inmobiliario de la ciudad".

¿Cuánto vale un piso en Madrid?

La constante subida de precios de alquiler en España no es novedad, no obstante, en las ciudades como Madrid y Barcelona es crítico.

De esta manera, según el portal inmobiliario Idealista, en la capital el precio de una vivienda se sitúa en 4.585 euros por metro cuadrado. En otras palabras, una vivienda de ochenta metros cuadrados costaría 366.800 euros, esto son 154.800 euros más que la media en España.