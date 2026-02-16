Confirmado por el Gobierno: prohibirá a los bancos dar créditos por encima del 22% a los consumidores en España

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno impondrá un límite del 22% TAE a los créditos al consumo en España para proteger a los consumidores de intereses excesivos. La medida afecta a préstamos rápidos online, microcréditos, tarjetas revolving y pagos aplazados, pero excluye hipotecas y préstamos a empresas. Se establecen nuevas condiciones para microcréditos: plazo mínimo de tres meses, interés mensual máximo del 4% y comisiones limitadas al 5% o 30 euros. Las entidades financieras deberán comprobar la solvencia del cliente y ajustar sus ofertas a la nueva normativa, reduciendo productos de alto riesgo.

En la actualidad resulta habitual que las entidades bancarias faciliten financiación en casi cualquier establecimiento: desde la adquisición de un automóvil o un teléfono móvil hasta la compra de zapatillas o pequeños complementos.

La fórmula se popularizó bajo el atractivo reclamo de "compra ahora y paga más tarde", aunque en numerosos casos implicaba tipos de interés elevados que terminaban generando endeudamiento entre los consumidores.

Sin embargo, esta modalidad de crédito al consumo podría estar próxima a cambiar, ya que el Consejo de Ministros trabaja en un nuevo Anteproyecto de Ley que prevé reformar y limitar este tipo de financiación.

El nuevo límite para créditos rápidos

El Gobierno ha fijado de forma provisional un tope del 22% TAE para los créditos al consumo en España, con el objetivo de blindar a los ciudadanos frente a intereses desproporcionados y frenar situaciones de sobreendeudamiento.

Este límite legal afecta especialmente a los préstamos rápidos y los microcréditos que, hasta el momento, podían aplicar tipos notablemente altos.

No obstante, el tope no se extiende a todas las modalidades de financiación.

La nueva regulación se circunscribe a los créditos al consumo, lo que incluye préstamos rápidos online, microcréditos, tarjetas revolving y fórmulas de pago aplazado del tipo "paga en X meses", siempre que no se trate de hipotecas.

Quedan fuera de este marco las hipotecas y, por ahora, los préstamos destinados exclusivamente a empresas.

La finalidad es reforzar la protección de los consumidores particulares, considerados más expuestos a dinámicas de endeudamiento excesivo.

Conviene recordar que la TAE, o Tasa Anual Equivalente, indica el coste efectivo anual de un préstamo, ya que integra no solo el tipo de interés nominal, sino también las comisiones obligatorias y el calendario de pagos.

A partir de la entrada en vigor del límite, ningún crédito al consumo podrá rebasar una TAE del 22%. Así, un préstamo que alcanza el 25% quedaría fuera de la legalidad.

El tope provisional del 22% seguirá vigente hasta que se implemente el sistema definitivo, que no fijará un mismo límite para todos los créditos.

En el futuro modelo, el máximo se calculará a partir de la TAE del mercado (hoy situada en torno al 7%) más un margen variable según la cantidad solicitada.

En los préstamos pequeños, de hasta 1.500 euros, se añadirán 15 puntos, lo que situará el límite cerca del 22% TAE. Para los créditos de entre 1.500 y 6.000 euros, el tope rondará el 17%, mientras que los importes superiores a 6.000 euros se aproximarán al 15%.

De este modo, los tipos de interés se ajustarán de forma proporcional al tamaño del préstamo y al riesgo que implica.

La reforma busca poner coto a prácticas especialmente gravosas: algunos microcréditos de 200 o 300 euros a devolver en 30 días llegaron a aplicar TAEs desorbitadas, incluso por encima del 2.000%.

Esta nueva regulación fija reglas claras: el plazo mínimo de devolución será de tres meses, el interés mensual no podrá superar el 4% y la comisión máxima será del 5%, con un tope de 30 euros.

Además, el coste total de estos microcréditos no podrá exceder el de un préstamo estándar de 12 meses por el mismo importe.

Por ejemplo, un microcrédito de 300 euros que antes podía costar unos 100 euros en un mes ahora tendrá un coste máximo de 40 euros si se paga en tres meses, o de 20 euros si se liquida antes.

En resumen, los créditos rápidos seguirán disponibles, pero con condiciones más claras y responsables para los consumidores.

Las entidades financieras solo podrán ofrecer estos créditos si están registradas y supervisadas, y tendrán que comprobar la solvencia del cliente, revisando ingresos, deudas e historial crediticio.

Asimismo, muchas ofertas tendrán que ajustar intereses, comisiones y plazos para cumplir la normativa, lo que reducirá los productos más agresivos dirigidos a clientes de alto riesgo.

En conjunto, la medida busca que los créditos al consumo sean más seguros y menos costosos, fomentando un acceso al crédito más responsable.