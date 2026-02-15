Ya está en vigor: Hacienda vigilará el dinero que los padres envían a sus hijos para pagar el alquiler de su vivienda

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda vigilará las transferencias de dinero de padres a hijos destinadas al pago de alquiler o compra de vivienda para evitar fraudes fiscales. Las ayudas económicas informales pueden ser consideradas donaciones, obligando a los hijos a pagar el impuesto correspondiente si no se formalizan adecuadamente. La opción recomendada es formalizar la ayuda mediante donación con escritura pública o como préstamo con contrato, cumpliendo con las obligaciones fiscales. El impuesto de donaciones y sus bonificaciones varían según la comunidad autónoma y deben liquidarse en un plazo máximo de 30 días desde la recepción del dinero.

Por diferentes circunstancias, los padres pueden tomar la decisión de tratar de ayudar a sus hijos y prestarles o darles dinero, aunque hay que tener mucho cuidado, dado que, si no se planifica correctamente, puede llevar a tener que lidiar con serios problemas.

Ya sea para ayudar en el pago del alquiler o para contribuir a que puedan comprar una casa o un coche, las ayudas económicas se encuentran en el punto de mira de Hacienda, que ha confirmado que vigilará las transferencias para ayudar a los hijos con el alquiler o la compra de una vivienda en España.

El abogado y economista David Jiménez ha explicado a través de su cuenta de TikTok (@davidjimenezabogado) el error que habitualmente se comete y que puede llegar a tener graves consecuencias para los hijos.

"Hacer transferencias libremente sin un soporte detrás, puede meter en problemas a tus hijos", comienza indicando el experto, que también recalca que las transferencias para ayudar en la compra de un piso, para pagar el alquiler o para un coche puede llevar a que "la administración interprete que hay una presunción fiscal de que es una donación".

Es por ello por lo que explica que la solución pasa por hacer una donación "formalmente", en la que por escrito se especifique todo debidamente y se paguen los impuestos que correspondan. Además, propone una alternativa: "Haz un préstamo, si liquidas el impuesto correspondiente, y luego te lo devuelve".

Dar dinero a los hijos sin pagar impuestos

David Jiménez ha aprovechado su vídeo para dirigirse a todos aquellos que se preguntan cómo dar dinero a los hijos sin que ellos paguen impuestos, y como explicaba, hay una manera de hacerlo que es una recomendación fiscal.

En estos casos sugiere que hay que tener claro, en primer lugar, si va a ser un préstamo o una donación: "Si es un préstamo, tendrías que hacer un contrato con tu hijo y liquidar un impuesto que está exento, no pagarías nada", asegura.

Sin embargo, "si no se lo presto, en ese caso tu hijo tiene que pagar o liquidar el impuesto de donaciones, que puede tributar más o menos según la comunidad autónoma", concluye.

Donación o préstamo para comprar vivienda

Es habitual que los padres quieran apoyar a sus hijos a la hora de comprar una vivienda, sobre todo en una era en la que el mercado inmobiliario hace que para muchos jóvenes sea muy complicado acceder a la compra de una vivienda por su constante encarecimiento.

Sin embargo, hay que saber que una donación o el préstamo de una cantidad de dinero tiene unas implicaciones fiscales que son diferentes, de forma que es conveniente analizar ambas opciones para poder determinar la más interesante en cada situación.

En el caso de la donación, es el acto por el que una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que lo acepta, y en este caso el padre dará una cantidad de dinero a su hijo para comprar una vivienda y este no tenga que devolver. Sin embargo, el hijo tiene que declarar el dinero a Hacienda.

Por lo general, la donación se formaliza en una escritura pública ante notario en la que quedan reflejados todos los requisitos de la operación. A nivel fiscal, la donación solo afecta a quien recibe el dinero.

El donatario tendrá en este caso que hacer frente al pago del Impuesto de Donaciones por la cantidad de dinero que ha recibido en un plazo máximo de 30 días desde la recepción del dinero. Al tratarse de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, debe pagarse en la comunidad en la que resida el donatario.

La cuantía a pagar varía en función de cada comunidad autónoma, pues cada una aplica una serie de bonificaciones diferentes en función de la edad, el grado de parentesco y el uso al que se destina el dinero.

En cuanto al préstamo de dinero a un hijo, se puede hacer a través de un contrato de préstamo sin necesidad de elevarlo a escritura pública. En él figurarán los datos del prestamista y prestatario, así como la cuantía, el tipo de interés y el plazo de amortización.

El pago de las cuotas del préstamo se puede hacer en efectivo o mediante transferencia, pero en ese caso conviene firmar un recibo por cada cuota recibida para que quede constancia de que el préstamo se devuelve y no es una donación.

Es necesario tener en cuenta que el préstamo entre particulares está sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El hijo tiene la obligación de presentar el impuesto para recibir el dinero, pero no tiene que pagar nada, ya que se encuentra exento de liquidación.

Un aspecto a destacar es que es posible firmar un préstamo en el que no se aplique ningún interés, aunque para ello en las condiciones del préstamo debe figurar que se trata de un interés del 0% para evitar problemas con Hacienda.

Teniendo en cuenta las características de cada una de las opciones, optar por una donación o un préstamo para ayudar a un hijo a comprar una vivienda dependerá de cada caso concreto, teniendo en cuenta las exenciones y beneficios fiscales de los que se pueden beneficiar ambas partes, pues los impuestos dependen de cada comunidad autónoma.