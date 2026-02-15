La dura realidad de comprar vivienda en España: sube un 276% en los últimos 30 años y los sueldos menos de la mitad

Fachada de un edificio construido en 2025 y otro de 1995. E.E.

Comprar vivienda se está convirtiendo en ‘misión imposible’ para muchas personas. Por eso, hay quien echa la vista atrás y compara la situación con la que vivieron hace 30 años sus padres. ¿Por qué cuesta ahora tanto comprar? ¿Hay que hacer ahora más esfuerzo para comprar casa que entonces?

Según un estudio de iAhorro, el problema no está tanto en pagar la cuota del préstamo cada mes como en poder incorporarse al mercado. Es decir, tener recursos para hacer frente a la entrada. Ahorrar para poder acceder al préstamo es el principal escollo.

A continuación, te mostramos cuál ha sido la evolución en las últimas tres décadas del precio de la vivienda, los salarios y el tipo de interés de las hipotecas.

Más fácil pagar la hipoteca

“Hemos pasado de un problema de financiación a un problema de acceso”, afirma Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy es más fácil pagar la hipoteca pero todo lo contrario poder firmarla.

Y es que, hace 30 años, los tipos de interés estaban disparados (el tipo medio hipotecario estaba en el 11%). Por lo tanto, el desembolso mensual era muy elevado. En concreto, las familias dedicaban casi el 50% de su salario a pagar la cuota.

Ahora, pagar esa cuota no supone un gasto tan elevado porque los tipos de interés han bajado (de media, hasta el 2,81%). Además, los plazos de los préstamos se han alargado (26 años en 2025 frente a los 17 años de 1995). En concreto, hoy se dedica el 30% a pagar la cuota. Por lo tanto, en 1995 los niveles eran un 74,6% más altos que los actuales.

Sin embargo, en este escenario, hay un ‘actor’ que desequilibra la balanza. “Reunir los ahorros necesarios para hacer frente a la entrada y los gastos, alrededor de un 30% del precio, se ha convertido en una carrera de fondo”, subraya Laura Martínez.

Precio medio de la vivienda

Si echamos la vista atrás, el precio medio de una vivienda en España rondaba los 55.000 euros, según los datos del INE y del Colegio de Registradores. “Eran precios que hoy pueden parecer anecdóticos, pero entonces suponían una inversión considerable”, prosigue Martínez.

¿Por qué? Porque los salarios apenas superaban los 14.500 euros brutos anuales per cápita de media. ¿Y qué ha pasado desde entonces?

Pues que el mercado inmobiliario ha pasado por un auténtico tsunami: años de hipotecas fáciles y financiación abundante, una burbuja inmobiliaria, un ajuste severo de precios, un largo periodo de tipos de interés en mínimos históricos...

¿Traducido a precios? 186.000 euros en 2007; 125.000 euros en 2013 (bajaron por la burbuja); y 208.850 en 2025. Por lo tanto, y en conjunto, el valor de la vivienda se ha triplicado (276,70%) en los últimos 30 años.

Un ascenso que no ha sido paralelo si hablamos de salarios. Porque el sueldo bruto medio ha pasado de los 14.539 euros anuales en 1995 a los poco más de 29.000 euros en 2025. Es decir, un incremento del 101,45%.

En definitiva, hace tres décadas, pagar una casa equivalía a algo menos de cuatro salarios anuales completos; en la actualidad, esa cifra se ha disparado a algo más de siete salarios.

“Antes el problema era la hipoteca. Ahora el problema es el precio de la vivienda. El acceso inicial es el gran desafío de la generación actual”, concluye Laura Martínez.