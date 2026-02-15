Declaración de la Renta 2026: estos son los datos que utiliza Hacienda para determinar si se revisa o no

Las claves nuevo Generado con IA La declaración de la Renta de 2026 podrá presentarse entre el 8 de abril y el 30 de junio. Hacienda centra sus revisiones en detectar incoherencias entre los datos declarados, más que en buscar fraudes directamente. La Agencia Tributaria compara lo declarado por el contribuyente, lo que informan terceros, datos bancarios, años anteriores y comportamientos habituales del sector. Si se detectan incoherencias, Hacienda evalúa el riesgo y decide si revisa el caso, pudiendo notificar hasta el año 2030 sobre posibles fallos en la declaración.

Año nuevo, declaración de la Renta nueva. Esta interpretación libre de un dicho muy popular recuerda el otro popular lema de la transición: Hacienda somos todos. Y así será a partir del 8 de abril, cuando arranca, hasta su finalización el 30 de junio.

Más allá de que la declaración salga a pagar o a devolver, son muchos los contribuyentes que cruzan los dedos para que, a posteriori, Hacienda no vuelva a llamar a su puerta. Son las conocidas como notificaciones y no todas son para echarse a temblar. Algunas sólo requieren información adicional.

¿Cuáles son? Carta informativa, requerimiento, propuesta de liquidación, resolución del procedimiento, providencia de apremio, diligencias de embargo, inicio de investigación de inspección y expediente sancionador.

Fraude e incoherencias

Emilio Baena conoce de primera mano la forma de actuar de la Agencia Tributaria (AEAT). No en vano, estuvo trabajando allí durante más de una década. Y allí aprendió algo “que casi nadie cuenta”. ¿El qué?

“Hacienda no busca fraude, busca incoherencias”, afirma en la red social LinkedIn. “Esta es la clave para entender cómo funciona el sistema hoy”.

A continuación, Baena explica cuál es ese funcionamiento en la actualidad. “La mayoría imagina a Hacienda como alguien revisando caso por caso, buscando errores grandes o comportamientos sospechosos”, arranca su explicación.

Pero matiza que “la realidad es distinta. Lo primero que analiza el sistema es si tus datos encajan entre sí”. ¿Qué quiere decir con esto?

Pues que Hacienda lo que hace es poner el foco en lo que declaras, lo que declaran terceros sobre ti, lo que aparece en bancos, lo que has hecho otros años, y lo que es normal en tu sector.

Con todos estos ingredientes en la coctelera, “cuando algo no cuadra, no se habla de fraude. Se habla de riesgo. Y ese riesgo es lo que determina si un caso se revisa o no”.

Y los contribuyentes deben saber que Hacienda tiene hasta 2030 para avisarnos de los fallos cometidos en la declaración de este año. Sin embargo, no suele dejar el trabajo para última hora, y antes de que finalice 2026, ya comenzará a enviar estas misivas a miles de contribuyentes.