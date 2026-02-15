Confirmado por el Gobierno: nueva ayuda de casi 30.000€ para que los jóvenes compren vivienda a partir de 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado una nueva ayuda de hasta 28.800 euros para que jóvenes menores de 35 años puedan comprar una vivienda protegida a partir de 2026. La ayuda está ligada a viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra, permitiendo descontar esa cuantía del precio final del inmueble tras un máximo de tres años de alquiler. Solo podrán beneficiarse quienes no tengan otra vivienda en propiedad, tengan ingresos limitados y sean un máximo de dos compradores por piso. La medida depende de la firma de cada comunidad autónoma y, actualmente, el número de viviendas protegidas en este régimen es muy limitado en España.

Los jóvenes españoles llevan a cabo un largo camino para formarse, empezar a trabajar, ahorrar y, después, emanciparse. Sin embargo, en el contexto económico actual de España, incluso con trabajo, comprar un inmueble es una quimera porque los precios de la vivienda son muy elevados.

Según Eurostat, los españoles no se emancipan hasta los 30 años, cuatro años por encima de la media europea. La vivienda, sumado a unos salarios insuficientes, sitúan a las nuevas generaciones en un callejón del que es muy difícil salir.

En este sentido, el Gobierno, en concreto el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, presentó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incluye una ayuda específica para jóvenes compradores. Sin embargo, únicamente para viviendas protegidas por el Estado.

Alquileres con opción a compra

La propuesta consiste en que los menores de 35 años puedan ejecutar la opción de compra de la vivienda en la que residen de alquiler, eso sí con un plazo máximo de tres años.

La cuantía de la ayuda asciende, según el artículo 87 del nuevo Plan Estatal de Vivienda, hasta un máximo de 28.800 euros. Sin embargo, es el propietario quien percibe esta subvención "en concepto de pago de renta por la arrendataria durante el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento hasta la ejecución de la opción de compra".

Esto se traduce en que los jóvenes beneficiarios se descuentan una parte de la compra de la vivienda que tienen que desembolsar, ya que el Estado lo financia. El objetivo es que el comprador joven necesite menos ahorro inicial y que el dinero destinado al alquiler vaya dirigido a la adquisición del inmueble.

Los requisitos básicos para acceder a esta subvención, además del límite de edad, son unos ingresos inferiores al régimen de protección de las viviendas protegidas, máximo dos compradores y que no tengan ya una vivienda en propiedad.

Letra pequeña

Por lo tanto, esta ayuda sólo va destinada a viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra en España. Inmuebles que, en cambio, no abundan en el parque inmobiliario español, provocando que este plan del Ejecutivo alcance a un número de personas muy reducido.

Además, es una medida estatal que debe ser firmada por cada comunidad autónoma, por lo que dependerá de cada una de las 17 autonomías del país su puesta en marcha.

Según el portal inmobiliario Idealista, entre 2018 y 2025 sólo se han construido 632 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra, insuficientes para la cantidad de jóvenes que están teniendo problemas para el acceso a la vivienda.