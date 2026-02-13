Ya es oficial: Jubilarse antes de los 65 recorta hasta un 24% la pensión, aunque tengas más de 40 años cotizados

Las claves nuevo Generado con IA Jubilarse antes de los 65 años puede reducir la pensión hasta un 24%, incluso con más de 40 años cotizados. Los coeficientes reductores penalizan a quienes se retiran anticipadamente, afectando a cerca de 900.000 personas en España. ASJUBI 40 reclama eliminar los recortes para quienes acreditan más de 40 años cotizados, sin distinguir entre jubilación voluntaria o forzosa. El Congreso ha aprobado instar al Gobierno a suprimir estos coeficientes, aunque aún no hay cambios legislativos efectivos.

La jubilación anticipada en España permite que una persona se pueda retirar y abandonar su vida laboral antes de la edad legal, aunque todo ello dependerá de la cotización. Además, esta jubilación se puede dar de forma voluntaria o forzosa.

Lo que hay que tener claro a la hora de optar por esta vía es saber las consecuencias que puede tener jubilarse antes de los 65 años, puesto que puede llevar a que se recorte la pensión hasta un 24%, y todo ello, aunque se tengan más de 40 años cotizados.

Un claro ejemplo de ello lo encontramos en Manuel Barrera, jubilado anticipado y portavoz en Andalucía de ASJUBI 40, que es una asociación española nacida en el año 2016 que representa a miles de trabajadores con largas carreras de cotización que ven recortada su pensión. Por ello, luchan por eliminar los coeficientes reductores para quienes han cotizado más de 40 años.

El propio Manuel y el resto de afectados que son parte de la asociación denuncian que el sistema penaliza a quienes más han contribuido, con casos en los que tienen entre 40 y 48 años cotizados, y a quienes se les recorta entre un 10 y un 24% en su pensión.

Así lo ha asegurado en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur, donde reivindica que trabajar más de cuatro décadas no garantiza cobrar el 100% de la pensión cuando la jubilación tiene lugar antes de la edad de jubilación ordinaria.

Eliminación de los coeficientes reductores

Desde ASJUBI 40 se estima que cerca de 900.000 personas se encuentran afectadas por estas reducciones, siendo trabajadores que han contribuido al sistema durante gran parte de su vida, pero que ven cómo su pensión se ve recortada por jubilarse de manera anticipada, ya sea de manera voluntaria o forzosa.

Desde la organización son críticas con un sistema que permite que con 38 años y 3 meses cotizados una persona pueda acceder al 100% de la pensión en una jubilación ordinaria, mientras que quienes han cotizado mucho más tiempo tienen que sufrir importantes recortes.

Por este motivo, insisten en que se deberían eliminar los coeficientes reductores para todos aquellos que puedan acreditar más de 40 años cotizados, con independencia de si la jubilación fue voluntaria o involuntaria.

"Para nosotros no hay distinción", destaca Manuel Barrera, que deja claro que no reclaman cambios para las futuras jubilaciones, sino para todos los que actualmente ya están sufriendo la penalización.

Sus presiones y reclamaciones han comenzado a ser escuchadas en el terreno político, después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado recientemente instar al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores para carreras con más de 40 años de cotización.

No obstante, la votación no se ha traducido por el momento en cambios legislativos, por lo que los jubilados afectados están pendientes de lo que pueda suceder en un futuro próximo.

Cómo afectan los coeficientes reductores

La búsqueda de la viabilidad del sistema público de pensiones ha provocado que en los últimos años se hayan aplicado diferentes reformas con el fin de que se mantengan los pilares que la sostienen.

Una de las modalidades de jubilación que no ha podido escapar de la reforma es la jubilación anticipada, que, a diferencia de lo que sucede con la prejubilación, es la Seguridad Social la que anticipa el pago de la pensión, con un límite, restringido hasta que queden dos años o menos hasta la edad de jubilación.

De esta forma, con la actual jubilación de 66 años y 10 meses, será posible disfrutar de una jubilación anticipada con 64 años y 10 meses. Esta edad aumentará hasta alcanzar en 2027 los 67 años para la jubilación ordinaria y los 65 años en la anticipada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los trabajadores que realicen alguna actividad considerada penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o con un grado de discapacidad igual o superior al 45% o 65%, pueden acceder antes a la jubilación anticipada.

Además de la edad, es necesario cumplir otro requisito para poder jubilarse de manera anticipada, y es el haber cotizado al menos 35 años y que al menos dos de ellos estén comprendidos en los últimos 15 años.

Una vez dicho esto, hay que conocer qué son los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, que son unos porcentajes que se aplican a la pensión de jubilación y que aumentan a medida que la persona anticipa la edad de jubilación. Es decir, cuanto antes te jubiles, menor será tu pensión.

Se aplican en exclusiva en casos de jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, y desde la reforma de las pensiones se calculan por meses de anticipo y no por años completos. Una gran parte de las jubilaciones en España, hoy en día, se producen de manera anticipada, por lo que estos coeficientes afectan a miles de personas cada año.

Es importante entenderlos antes de jubilarse, ya que una mala decisión puede reducir la pensión entre un 5% y un 25% para siempre. Y es que afecta a todas las pagas futuras, incluida la revalorización anual.

Los coeficientes varían en función de los meses de anticipo y los años cotizados, por lo que es conveniente hacer los cálculos para no cometer un error que pueda suponer decenas de miles de euros menos a lo largo de la jubilación.