Miles de jubilados en España cobran su pensión y también trabajan: “La pensión eran 840€ y el alquiler 850€, imposible”

Las claves nuevo Generado con IA Miles de jubilados en España optan por la jubilación activa, compaginando pensión y trabajo debido a la insuficiencia de sus ingresos para cubrir el coste de vida. En 2025, al menos 76.595 jubilados han recurrido a trabajar tras la jubilación, lo que supone un aumento del 9,4% respecto al año anterior. Casos como el de Ángel, de 77 años, muestran cómo muchos jubilados deben seguir trabajando porque la pensión no cubre necesidades básicas como el alquiler. La jubilación activa permite cobrar parte de la pensión mientras se trabaja, y modalidades como la jubilación flexible también están en aumento en España.

La crisis de la jubilación en España es bien conocida por todos los ciudadanos. Miles son los jubilados que han hecho saber que sus pensiones son insuficientes para vivir tranquilamente.

De esta manera, al menos 76.595 jubilados han optado por la jubilación activa, es decir, compaginar el trabajo con la pensión en el 2025. Esto ha supuesto un aumento del 9,4% en relación con el año anterior.

Casos como el de Ángel que a sus 77 años sigue trabajando son un reflejo de esta crisis. A pesar de haber alcanzado hace tiempo la edad de jubilación, no ha podido descansar del mundo laboral porque su pensión no le permite hacer frente al coste de vida.

El auge de la jubilación activa

Ángel tiene 77 años y sigue trabajando porque cuando finalmente llegó a la edad de jubilación descubrió que tendría que vivir con una pensión de 840 euros.

"Me pensaba jubilar, pero con lo que me daban no valía, eran 840 euros y yo pago de alquiler 850 euros, es imposible", comentó el trabajador a Antena 3.

El principal problema al que se enfrentó Ángel fue que a los 65 años cuando buscaba jubilarse tuvo que empezar de cero, ya que "con esa edad nadie quería contratarme".

Así, el trabajador de 77 años optó por buscar un nuevo camino en su vida laboral. Por ello invirtió en una máquina retroexcavadora y hace trabajos con ella: "Hice una inversión en una máquina de 60.000 euros que estoy pagando".

Con 61 años cotizados, el trabajador tuvo que recurrir a esta vía para sobrevivir, ya que su pensión era insuficiente. Así, confesó que con la máquina gana semanalmente alrededor de "1.500 y 1.600 euros".

"Me dicen que cuándo lo voy a dejar ¿Cómo quieres que lo deje? Si no puedo", comentó con una mirada de tristeza el trabajador que desea convertirse en jubilado.

¿Qué es la jubilación activa?

La jubilación activa como fue previamente demostrado, ha crecido considerablemente, principalmente porque se han introducido importantes cambios que flexibilizan las condiciones para compatibilizar pensión y trabajo.

Este tipo de jubilación permite cobrar una parte de la pensión a la vez que se continúa trabajando, ese porcentaje de la pensión que se cobra, va aumentando de manera escalonada cuanto más tiempo se está en activo.

El primer año es posible percibir sobre el 45% de la pensión a la vez que el salario y a partir del quinto año de actividad sin interrupciones se llega a percibir el 100% de la pensión.

Otra modalidad que ha experimentado un crecimiento es la jubilación flexible. Esto es para aquellos que, ya jubilados, desean reincorporarse al mercado laboral de manera parcial.

Esta opción sigue siendo menos común, aunque aun así, registró un aumento del 13,5% en 2025, lo que muestra un interés por esta forma de jubilación. Con esto, equivale replantearse la llamada 'crisis' de las pensiones en España.